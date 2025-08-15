Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа
16:59 15.08.2025
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проекты экономического сотрудничества РФ и США и тема "взаимных раздражителей" будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
россия, сша, в мире, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
© РИА Новости / Алексей Никольский | Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков делает заявление для прессы перед вылетом на саммит лидеров России и США, который пройдет на Аляске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков делает заявление для прессы перед вылетом на саммит лидеров России и США, который пройдет на Аляске - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проекты экономического сотрудничества РФ и США и тема "взаимных раздражителей" будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
