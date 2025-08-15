https://ria.ru/20250815/peskov-2035577302.html
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа - РИА Новости, 15.08.2025
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа
Проекты экономического сотрудничества РФ и США и тема "взаимных раздражителей" будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Проекты экономического сотрудничества РФ и США и тема "взаимных раздражителей" будут на повестке переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это (вопросы в повестке переговоров Путина и Трампа - ред.) и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике. Это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков рассказал о повестке переговоров Путина и Трампа
