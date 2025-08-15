https://ria.ru/20250815/peregovory-2035655069.html
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже
Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T23:09:00+03:00
2025-08-15T23:09:00+03:00
2025-08-15T23:09:00+03:00
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин
дональд трамп
аляска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658711_0:93:3107:1841_1920x0_80_0_0_895cc88aa43ee9f38ef547a6a1ec58d4.jpg
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости. Когда журналисты попали в зал встречи, главы государств уже занимали свои места. Журналисты же начали быстро занимать выгодные места, отталкивая друг друга. Приветственных слов главы государств говорить не стали, и через несколько секунд прессу попросили удалиться. Однако американские и российские журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы, что несколько удивило президентов и членов делегаций. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие - про встречу с Владимиром Зеленским. В итоге прессу пришлось на повышенных тонах выводить из зала.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035652251.html
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035658711_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_2bf593262ad0947ce7fd3523ffffd31f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин, дональд трамп, аляска
Встреча Путина и Трампа на Аляске, Владимир Путин, Дональд Трамп, Аляска
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже
На встрече в Анкоридже журналисты выкрикивали вопросы Путину и Трампу