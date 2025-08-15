Рейтинг@Mail.ru
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже - РИА Новости, 15.08.2025
23:09 15.08.2025
Журналисты "переговорили" Путина и Трампа на встрече в Анкоридже
Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости. Когда журналисты попали в зал встречи, главы государств уже занимали свои места. Журналисты же начали быстро занимать выгодные места, отталкивая друг друга. Приветственных слов главы государств говорить не стали, и через несколько секунд прессу попросили удалиться. Однако американские и российские журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы, что несколько удивило президентов и членов делегаций. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие - про встречу с Владимиром Зеленским. В итоге прессу пришлось на повышенных тонах выводить из зала.
АНКОРИДЖ, 15 авг - РИА Новости. Российские и американские журналисты "переговорили" президентов России и США на встрече в Анкоридже, передает корреспондент РИА Новости.
Когда журналисты попали в зал встречи, главы государств уже занимали свои места. Журналисты же начали быстро занимать выгодные места, отталкивая друг друга.
Приветственных слов главы государств говорить не стали, и через несколько секунд прессу попросили удалиться. Однако американские и российские журналисты начали выкрикивать самые разные вопросы, что несколько удивило президентов и членов делегаций. Одни спрашивали о том, когда наступит прекращение огня, другие - про встречу с Владимиром Зеленским.
В итоге прессу пришлось на повышенных тонах выводить из зала.
