Переговоры России и США на Аляске пройдут в формате "три на три"

АНКОРИДЖ (штат Аляска, США), 15 авг — РИА Новости. Переговоры российской и американской делегаций в Анкоридже пройдут в формате "три на три", сообщили в Белом доме."Ранее запланированная встреча президента Трампа и президента Путина в формате "один на один" теперь состоится в формате "три на три". К Трампу присоединятся госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф", — заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.В расширенной двусторонней встрече и обеде также примут участие Рубио, Уиткофф, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, шеф Пентагона Пит Хегсет и глава аппарата президента Сьюзи Уайлс.Саммит России и СШАВстреча Путина и Трампа пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон, российский лидер прилетит на Аляску в 22:00 мск.Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, также стороны обменяются мнениями о сотрудничестве Москвы и Вашингтона. Президенты обсудят задачи обеспечения мира и безопасности, вопросы международной и региональной повестки.Подписание документов во время саммита не ожидается. О достигнутых договоренностях политики расскажут на совместной пресс-конференции.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

