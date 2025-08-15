https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html

Хутору тут не место: почему в переговорах на Аляске не может быть Европы

Мирные переговоры нужны Владимиру Путину, чтобы сфотографироваться с Дональдом Трампом — самым влиятельным человеком в мире. Такой вывод сделала глава дипломатии Евросоюза и экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас о мотивах, побудивших президента России встретиться с президентом США на Аляске.Заявление Каллас — бриллиант в ожерелье дурацких комментариев, сделанных европейскими политиками по поводу этой встречи за неделю после того, как Москва и Вашингтон ее анонсировали. В хит-параде глупости верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности уверенно обходит даже нервно-политический спазм британского правительства, которое заявило, что может ввести войска на Украину сразу после прекращения огня. И тут же добавило: да, может, но не введет.Все подобные спазмы Старого Света на этой неделе нет смысла перечислять, тем более что знаменатель у них один: напомнить высоким договаривающимся сторонам о себе, показать, что у Европы (даже не у Украины — про Киев вспоминают теперь во вторую очередь) тоже есть голос и свое мнение и ей бы в идеале тоже сидеть за столом переговоров. Или хотя бы посадить за него от себя Зеленского.И именно казус Каи Каллас доказывает, что на настоящих решающих переговорах по стратегическим вопросам между Россией и Западом (покуда он политически един) европейцев быть не может. Их могут завести в переговорную комнату только после — для соблюдения дипломатического этикета и политкорректности, когда по принципиальным вещам Кремль и Белый дом уже ударили по рукам и договорились.Нынешняя глава европейской дипломатии регулярно попадает в ситуации, которые вызывают, говоря на новоязе, фейспалм. Месяц назад, например, обнаружилось, что Кая Каллас не знает, какие ветви власти есть в Евросоюзе и к какой лично она относится. Школьный курс обществознания, между прочим, девятый класс.В европейской прессе по таким случаям неоднократно появлялись материалы о Каллас с недоуменным вопросом: "Позвольте, но как же она служит в очистке?". Вопрос в самом деле ключевой. Официальным голосом Европы выбрана дама с дефицитом общей эрудиции и пробелами в образовании, очевидно не соответствующая занимаемой должности.Какие базовые вещи известны о Кае Каллас? Премьер маленькой восточноевропейской страны, лидер ультралиберальной партии, стоит на яростно антироссийских позициях. По таким критериям ее и выбрали — как символ Европы. Чтобы правильных взглядов, чтобы гендерное равенство плюс равенство больших и малых стран ЕС и при этом символическая поддержка граничащих с Россией слабеньких Прибалтийских республик.Что еще известно о Кае Каллас? Что на посту премьер-министра Эстонии население ее ненавидело. Антирейтинг главы правительства доходил до 70 процентов. Каллас умудрялась преодолевать межнациональный раскол и создавать в Эстонии гражданскую нацию: в нелюбви к ней объединялись этнические эстонцы и эстонские русские.Еще известно, что папа зампредседателя Еврокомиссии делал карьеру в КПСС, а дедушка путался с нацистскими коллаборантами. Известно также, что муж Каи Каллас тайно имел бизнес в России, пока его супруга после начала СВО заклинала эстонских предпринимателей этого не делать.Все эти карьерные минусы при назначении Каллас в Брюссель неожиданно сыграли в плюс. И не у нее одной в нынешнем руководстве ЕС такое сочетание факторов. Компромат, шлейф коррупционных историй и непопулярность в народе — залог того, что функционер на высокой должности не станет отрываться от коллектива и продвигать свою линию, а будет защищать интересы чиновничьего междусобойчика.В итоге получаем формулу политической карьеры в Европе: соответствие правящей идеологии плюс личное несовершенство. Компетентность и ответственность в формулу не входят. Меритократия наоборот. Отрицательный отбор.Это касается не только брюссельской бюрократии. На национальном уровне работает тот же алгоритм: отсидеть несколько лет выборную должность, честно поработав на интересы поставившей тебя группы, проиграть выборы и уйти проклинаемым избирателями в бизнес на высокооплачиваемую лоббистскую должность. Работает как в малых странах, так и в больших — даже в ядерных. Достаточно вспомнить все, что за эти годы наговорил и чего после этого не сделал президент Франции Эммануэль Макрон.Такие механизмы рекрутации элит могли утвердиться только в условиях послевоенной Западной Европы, когда та была лишена стратегического суверенитета и не определяла свою судьбу. Стратегические решения в рамках "коллективного Запада" принимают США, ядерный зонтик дают США, и даже во внутренней политике последнее веское слово всегда может сказать посол США. Занимаясь, как это называют сами американцы, "стратегическим паразитированием", можно позволить себе отказаться от личностей и даже профессионалов во власти в угоду классу-паразиту посредственностей.Так и получается пресловутая "деградация европейских элит", о которой так любят говорить в России. Премьер-министру одной ядерной страны журналисты устраивают соревнование с салатом-латуком, президент другой известен в основном тем, что его бьет жена, а глава дипломатии ЕС считает, что переговоры глав двух ядерных сверхдержав, война которых может уничтожить жизнь на планете, нужны для того, чтобы сделать фото. С родного хутора Каи Каллас это в самом деле так видится. Прибалтийские президенты всегда летали в Белый дом скопом именно ради фото в Овальном кабинете с президентом США. Но российско-американские переговоры — не вечера на хуторе близ Диканьки. Поэтому Европы с Украиной за переговорным столом быть не может.

