Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот"

15:36 15.08.2025 (обновлено: 15:49 15.08.2025)
происшествия
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
владимир шестеров
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд приговорил Ахмедова к 5 годам колонии и разрешил гражданские иски, заявленные Минобороны и парком - потерпевшими по делу."Взыскать с Ахмедова в пользу парка "Патриот" 7 миллионов рублей, взыскать с Ахмедова в пользу министерства обороны… 18 миллионов рублей", - сказал судья Дмитрий Федоров.Ахмедов заявлял в суде, что дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и 6 миллионов - парка "Патриот".Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
московская область (подмосковье)
происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), владимир шестеров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВячеслав Ахмедов перед оглашением приговора в Одинцовском городском суде. 15 августа 2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня суд приговорил Ахмедова к 5 годам колонии и разрешил гражданские иски, заявленные Минобороны и парком - потерпевшими по делу.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
СК возбудил новое дело против экс-замминистра обороны Попова
20 июля, 16:59
"Взыскать с Ахмедова в пользу парка "Патриот" 7 миллионов рублей, взыскать с Ахмедова в пользу министерства обороны… 18 миллионов рублей", - сказал судья Дмитрий Федоров.
Ахмедов заявлял в суде, что дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.
Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и 6 миллионов - парка "Патриот".
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Иван Попов - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Песков прокомментировал награждение осужденного экс-генерала Попова
27 июля, 10:11
 
