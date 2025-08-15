https://ria.ru/20250815/patriot-2035543788.html
Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот"
Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот" - РИА Новости, 15.08.2025
Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот"
Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка,... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:36:00+03:00
2025-08-15T15:36:00+03:00
2025-08-15T15:49:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
владимир шестеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035550217_0:45:3094:1785_1920x0_80_0_0_5959e0908ae4f2991ee7eeff063a6161.jpg
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд приговорил Ахмедова к 5 годам колонии и разрешил гражданские иски, заявленные Минобороны и парком - потерпевшими по делу."Взыскать с Ахмедова в пользу парка "Патриот" 7 миллионов рублей, взыскать с Ахмедова в пользу министерства обороны… 18 миллионов рублей", - сказал судья Дмитрий Федоров.Ахмедов заявлял в суде, что дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и 6 миллионов - парка "Патриот".Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250720/sk-2030283313.html
https://ria.ru/20250727/nagrazhdenie-2031707251.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035550217_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_eaea4f5061262eaa5661d65d0ec993aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), владимир шестеров
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Владимир Шестеров
Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот"
Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот" Ахмедова
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сегодня суд приговорил Ахмедова к 5 годам колонии и разрешил гражданские иски, заявленные Минобороны и парком - потерпевшими по делу.
"Взыскать с Ахмедова в пользу парка "Патриот" 7 миллионов рублей, взыскать с Ахмедова в пользу министерства обороны… 18 миллионов рублей", - сказал судья Дмитрий Федоров.
Ахмедов заявлял в суде, что дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова
и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова
.
Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и 6 миллионов - парка "Патриот".
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.