Суд взыскал 25 миллионов рублей с экс-директора парка "Патриот"

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Одинцовский городской суд Подмосковья взыскал с экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова 25 миллионов рублей в пользу министерства обороны и парка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Сегодня суд приговорил Ахмедова к 5 годам колонии и разрешил гражданские иски, заявленные Минобороны и парком - потерпевшими по делу."Взыскать с Ахмедова в пользу парка "Патриот" 7 миллионов рублей, взыскать с Ахмедова в пользу министерства обороны… 18 миллионов рублей", - сказал судья Дмитрий Федоров.Ахмедов заявлял в суде, что дал подробные показания на других фигурантов - бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимира Шестерова.Одинцовский гарнизонный военный суд в середине июля приговорил Шестерова к шести годам колонии общего режима, лишил его звания генерал-майора и государственных наград, оштрафовал на 500 тысяч рублей и запретил занимать определенные должности сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил два гражданских иска к нему: 18 миллионов рублей в пользу Минобороны и 6 миллионов - парка "Патриот".Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

