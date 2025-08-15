https://ria.ru/20250815/patriarh-2035466556.html

Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране

Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране - РИА Новости, 15.08.2025

Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране

Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению протестов, розни и беспорядков в Сербии, напомнил о начале Успенского поста. РИА Новости, 15.08.2025

БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению протестов, розни и беспорядков в Сербии, напомнил о начале Успенского поста. В Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Ночью ситуация успокоилась, коммунальные службы к утру убрали последствия. "Сегодня, когда начался Успенский пост (14-27 августа) - время молитвы, воздержания и внутренних раздумий, с болью и глубокой обеспокоенностью смотрим на беспорядки и конфликты, которые в последние дни потрясают наши города, дома и семьи", - цитирует патриарха пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ). По словам Порфирия, ничего не может быть более разрушительного, чем ненависть, рознь и насилие между братьями. "С трона Святого Славы призываю всех - без исключения - остановить все конфликты и отказался от слов и дел, наносящих другим боль. У нас есть только одна страна, один народ и мы нужны друг другу. Поэтому никакой ценой не позволим увечить и притеснять друг друга по улицам и площадям", - подчеркнул предстоятель СПЦ в ночь на пятницу. Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были и в Белграде и других городах. Глава МВД Сербии сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

