https://ria.ru/20250815/patriarh-2035466556.html
Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране
Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране - РИА Новости, 15.08.2025
Патриарх Сербский призвал к прекращению беспорядков в стране
Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению протестов, розни и беспорядков в Сербии, напомнил о начале Успенского поста. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:37:00+03:00
2025-08-15T10:37:00+03:00
2025-08-15T10:37:00+03:00
религия
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
патриарх сербский порфирий
милош вучевич
сербская прогрессивная партия (спп)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598156933_0:0:1390:781_1920x0_80_0_0_b0d468deb44f249aa24aa82a12de1b1f.jpg
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению протестов, розни и беспорядков в Сербии, напомнил о начале Успенского поста. В Нови-Саде, Белграде и других городах Сербии в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Ночью ситуация успокоилась, коммунальные службы к утру убрали последствия. "Сегодня, когда начался Успенский пост (14-27 августа) - время молитвы, воздержания и внутренних раздумий, с болью и глубокой обеспокоенностью смотрим на беспорядки и конфликты, которые в последние дни потрясают наши города, дома и семьи", - цитирует патриарха пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ). По словам Порфирия, ничего не может быть более разрушительного, чем ненависть, рознь и насилие между братьями. "С трона Святого Славы призываю всех - без исключения - остановить все конфликты и отказался от слов и дел, наносящих другим боль. У нас есть только одна страна, один народ и мы нужны друг другу. Поэтому никакой ценой не позволим увечить и притеснять друг друга по улицам и площадям", - подчеркнул предстоятель СПЦ в ночь на пятницу. Президент Сербии Александр Вучич сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были и в Белграде и других городах. Глава МВД Сербии сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах. Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет. Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
https://ria.ru/20250815/serbiya-2035420450.html
https://ria.ru/20250815/serbija-2035408890.html
https://ria.ru/20250814/serbiya-2035198900.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598156933_28:0:1336:981_1920x0_80_0_0_a4bb893574758d411eae10be558f048c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, белград (город), александр вучич, патриарх сербский порфирий, милош вучевич, сербская прогрессивная партия (спп)
Религия, В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, Милош Вучевич, Сербская прогрессивная партия (СПП)
БЕЛГРАД, 15 авг - РИА Новости. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению протестов, розни и беспорядков в Сербии, напомнил о начале Успенского поста.
В Нови-Саде, Белграде
и других городах Сербии
в ночь на пятницу продолжились протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов. По данным МВД 42 сотрудника полиции получили травмы, как минимум 37 человек были задержаны. Ночью ситуация успокоилась, коммунальные службы к утру убрали последствия.
"Сегодня, когда начался Успенский пост (14-27 августа) - время молитвы, воздержания и внутренних раздумий, с болью и глубокой обеспокоенностью смотрим на беспорядки и конфликты, которые в последние дни потрясают наши города, дома и семьи", - цитирует патриарха пресс-служба Сербской православной церкви (СПЦ).
По словам Порфирия, ничего не может быть более разрушительного, чем ненависть, рознь и насилие между братьями.
"С трона Святого Славы призываю всех - без исключения - остановить все конфликты и отказался от слов и дел, наносящих другим боль. У нас есть только одна страна, один народ и мы нужны друг другу. Поэтому никакой ценой не позволим увечить и притеснять друг друга по улицам и площадям", - подчеркнул предстоятель СПЦ в ночь на пятницу.
Президент Сербии Александр Вучич
сообщил вечером в четверг, что протестующие разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП)
в городе Нови-Сад в ночь на пятницу, инциденты были и в Белграде и других городах.
Глава МВД Сербии сообщил ранее, что в беспорядках у офисов правящей СПП в Нови-Саде и других городах в ночь со среды на четверг пострадали 27 полицейских, были задержаны 47 человек. Вечером в четверг новые акции протеста прошли в Нови-Саде, Белграде, Чачаке и других городах.
Сербские СМИ сообщили в четверг со ссылкой на правоохранительные органы, что задержания участников беспорядков проходят днем в нескольких городах, официальных сообщений МВД нет.
Председатель СПП и экс-премьер Милош Вучевич
сообщил в четверг, что в Нови-Саде пострадали 65 граждан и семь военнослужащих военной полиции "Кобры", президент Александр Вучич рассказал о 16 пострадавших полицейских. Выступая перед сторонниками в ночь на четверг, он пообещал большие изменения в правительстве и госструктурах.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Беспорядки произошли перед отделениями правящей СПП и на улицах в Нови-Саде, Белграде, Лазареваце, Панчево и Кралево. Глава МВД Ивица Дачич
заверил, что все нарушители будут задержаны в течение 48 часов.
Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.