Пашинян в ближайшее время посетит Россию

Пашинян в ближайшее время посетит Россию

2025-08-15T10:39:00+03:00

ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждем его в гости", - сказал Оверчук журналистам.

