Рейтинг@Mail.ru
Пашинян в ближайшее время посетит Россию - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/pashinyan-2035466854.html
Пашинян в ближайшее время посетит Россию
Пашинян в ближайшее время посетит Россию - РИА Новости, 15.08.2025
Пашинян в ближайшее время посетит Россию
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:39:00+03:00
2025-08-15T10:39:00+03:00
россия
армения
алексей оверчук
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_c7d2786fd6e4a4bcc3f846354fbbabc4.jpg
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждем его в гости", - сказал Оверчук журналистам.
https://ria.ru/20250811/povestka-2034578435.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2c3a25b099491e5a3168fc69f19a3ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, алексей оверчук, никол пашинян
Россия, Армения, Алексей Оверчук, Никол Пашинян
Пашинян в ближайшее время посетит Россию

Оверчук сообщил об ожидаемом визите Пашиняна в Россию в ближайшее время

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждем его в гости", - сказал Оверчук журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней повестки дня
11 августа, 13:48
 
РоссияАрменияАлексей ОверчукНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала