https://ria.ru/20250815/pashinyan-2035466854.html
Пашинян в ближайшее время посетит Россию
Пашинян в ближайшее время посетит Россию - РИА Новости, 15.08.2025
Пашинян в ближайшее время посетит Россию
Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:39:00+03:00
2025-08-15T10:39:00+03:00
2025-08-15T10:39:00+03:00
россия
армения
алексей оверчук
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_c7d2786fd6e4a4bcc3f846354fbbabc4.jpg
ЧОЛПОН-АТА, 15 авг - РИА Новости. Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Россию ожидается в ближайшее время, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Никол Воваевич две недели назад был в России. В ближайшее время мы также его ожидаем в России. И ждем его в гости", - сказал Оверчук журналистам.
https://ria.ru/20250811/povestka-2034578435.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031139188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2c3a25b099491e5a3168fc69f19a3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, алексей оверчук, никол пашинян
Россия, Армения, Алексей Оверчук, Никол Пашинян
Пашинян в ближайшее время посетит Россию
Оверчук сообщил об ожидаемом визите Пашиняна в Россию в ближайшее время