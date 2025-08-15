Рейтинг@Mail.ru
Оверчук планирует контакты с Азербайджаном в конце следующей недели - РИА Новости, 15.08.2025
10:57 15.08.2025
Оверчук планирует контакты с Азербайджаном в конце следующей недели
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук планирует в конце следующей недели контакты с азербайджанской стороной. В пятницу Оверчук сообщил журналистам, что на следующей неделе посетит Ереван, где в том числе будут обсуждены вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. "В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы будем рассматривать. Так что движение идет", - сказал Оверчук.
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук планирует в конце следующей недели контакты с азербайджанской стороной.
В пятницу Оверчук сообщил журналистам, что на следующей неделе посетит Ереван, где в том числе будут обсуждены вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.
"В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы будем рассматривать. Так что движение идет", - сказал Оверчук.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении
Вчера, 10:13
 
