Оверчук планирует контакты с Азербайджаном в конце следующей недели
Оверчук планирует контакты с Азербайджаном в конце следующей недели
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук планирует в конце следующей недели контакты с азербайджанской стороной. В пятницу Оверчук сообщил журналистам, что на следующей неделе посетит Ереван, где в том числе будут обсуждены вопросы разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. "В конце следующей недели также запланирована у меня встреча с азербайджанской стороной. Мы тоже там эти вопросы будем рассматривать. Так что движение идет", - сказал Оверчук.
