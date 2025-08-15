https://ria.ru/20250815/overchuk-2035467000.html

Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван

Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван - РИА Новости, 15.08.2025

Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван

Вице-премьер-министр Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T10:40:00+03:00

2025-08-15T10:40:00+03:00

2025-08-15T10:40:00+03:00

в мире

армения

ереван

республика алтай

алексей оверчук

никол пашинян

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007622984_0:149:3039:1858_1920x0_80_0_0_8ec5fc3d388409016d0f98f2c003d530.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер-министр Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном. "На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук. Кроме того, он сообщил, что в ходе поездки ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены определены нюансы, связанные с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

https://ria.ru/20250815/armeniya-2035457955.html

армения

ереван

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, ереван, республика алтай, алексей оверчук, никол пашинян, евразийский экономический союз