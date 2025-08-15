Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван - РИА Новости, 15.08.2025
10:40 15.08.2025
Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван
в мире
армения
ереван
республика алтай
алексей оверчук
никол пашинян
евразийский экономический союз
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер-министр Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном. "На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук. Кроме того, он сообщил, что в ходе поездки ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены определены нюансы, связанные с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
в мире, армения, ереван, республика алтай, алексей оверчук, никол пашинян, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Ереван, Республика Алтай, Алексей Оверчук, Никол Пашинян, Евразийский экономический союз
Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван

Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван и может встретиться с Пашиняном

Вице-премьер правительства РФ А. Оверчук. Архивное фото
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер-министр Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном.
"На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук.
Кроме того, он сообщил, что в ходе поездки ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены определены нюансы, связанные с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
Оверчук рассказал о поддержке Россией Армении
В миреАрменияЕреванРеспублика АлтайАлексей ОверчукНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
