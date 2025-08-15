https://ria.ru/20250815/overchuk-2035467000.html
Вице-премьер Оверчук на следующей неделе поедет в Ереван
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Вице-премьер-министр Алексей Оверчук сообщил, что на следующей неделе поедет в Ереван, где, возможно, встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном. "На следующей неделе я лечу в Ереван. Сама поездка планировалась заранее, они договаривались во время встречи на Алтае, она связана с тем, что в нормативно-правовом регулировании Армении появился нормативно-правовой акт – постановление правительства Армении, которое, на наш взгляд, противоречит праву Евразийского экономического союза", - сказал Оверчук. Кроме того, он сообщил, что в ходе поездки ожидается встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где будут обсуждены определены нюансы, связанные с разблокированием коммуникаций в регионе Южного Кавказа.
