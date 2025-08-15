https://ria.ru/20250815/opukholi-2035526136.html

В России разработали веб-приложение для выявления опухолей головного мозга

Ученые Сеченовского университета разработали веб-приложение на основе искусственного интеллекта, которое анализирует МРТ-снимки и выявляет на них опухоли

2025-08-15T21:36:00+03:00

хорошие новости

технологии

россия

первый мгму имени сеченова

здоровье - общество

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета разработали веб-приложение на основе искусственного интеллекта, которое анализирует МРТ-снимки и выявляет на них опухоли головного мозга, показатель точности составляет 97,1 процента, сообщили журналистам в пресс-службе учебного заведения. "Молодые ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали веб-приложение для автоматического выявления новообразований головного мозга на МРТ-снимках с помощью методов компьютерного зрения. Программа не только обнаруживает опухоль, но и определяет ее точную локализацию и классифицирует новообразование. Веб-приложение направлено на повышение точности диагностирования опухолей головного мозга на ранних стадиях и снижение нагрузки в рентгенологии", — рассказали в пресс-службе. Автор проекта — выпускник магистратуры "Интеллектуальные информационные технологии в медицине" Передовой инженерной школы Сеченовского университета Иван Симонович уточнил, что существующие бесплатные ИИ-решения для автоматического выявления опухолей на снимках МРТ ограничиваются в основном только обнаружением новообразования без определения его местонахождения или используют устаревшие модели. Он добавил, что современные комплексные системы, как правило, коммерческие и используют закрытые нейросетевые архитектуры и приватные базы данных. Кроме того, эти решения разработаны за рубежом — доступ к ним в России затруднен. "Созданное в Сеченовском университете веб-приложение имеет открытый код, выложенный на GitHub — веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. В процессе разработки была обучена одна из самых современных открытых моделей YOLO v11. Для обучения нейросетевой модели использовали более пяти тысяч стандартизированных изображений, собранных из открытых дата-сетов. Благодаря применению актуальных техник аугментации и проведенной серии экспериментов удалось достигнуть показателя точности детекции опухолей 97,1 процента", — пояснили в вузе. Автор проекта пояснил, что веб-приложение не только находит опухоль и определяет место ее локализации, но и классифицирует новообразование, то есть делает предположительный вывод о его характере. Так, модель может распознать, что обнаруженное образование — это, например, глиома, менингиома или аденома гипофиза. "На сегодняшний день уже создан прототип веб-приложения и разработано серверное приложение с веб-интерфейсом для демонстрации работы обученной модели в режиме реального времени. По словам автора проекта, в планах на будущее — повышение точности модели, добавление новых источников данных из российских рентгенологических лабораторий, доработка серверного приложения для удобства врачей и публикация научной статьи", — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в перспективе планируется расширить функционал приложения — например, обучить модель находить на МРТ-снимках не только опухоли, но и другие патологии головного мозга.

россия

