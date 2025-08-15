https://ria.ru/20250815/opros-2035499612.html

Опрос показал отношение украинцев к новому премьеру

Опрос показал отношение украинцев к новому премьеру - РИА Новости, 15.08.2025

Опрос показал отношение украинцев к новому премьеру

Только 11% граждан Украины доверяют новому премьер-министру страны Юлии Свириденко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:11:00+03:00

2025-08-15T13:11:00+03:00

2025-08-15T13:11:00+03:00

в мире

украина

сша

денис шмыгаль

кмис

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029654268_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6f21b39c685ca0d73416b5840a9ed1f3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Только 11% граждан Украины доверяют новому премьер-министру страны Юлии Свириденко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Опрос проводился в конце июля и начале августа этого года. В ходе интервью были опрошены 1022 респондента, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%. "Больше тех, кто выражает недоверие - 19% против 11%, которые доверяют (и еще 13% имеют неопределенное отношение)", - говорится в тексте исследования, опубликованном на сайте КМИС. При этом в КМИС отмечают низкую осведомленность украинских граждан о Свириденко и занимаемо ею посте. Так, только 42% опрошенных знали о ней и были готовы поделиться мнением о чиновнице. В институте провели дополнительный эксперимент: гражданам сначала напоминали, что Свириденко на данный момент занимает пост премьер-министра, и только после этого просили рассказать о своем отношении к ней. В данном случае доля доверяющих чиновнице значительно выросла и составила 31%, против 26% не доверяющих. Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года, смени Дениса Шмыгаля, перешедшего на должность министра обороны страны. Вскоре после назначения Свириденко заявила, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ) и США.

https://ria.ru/20250814/tramp-2035287592.html

https://ria.ru/20250814/zelenskiy-2035359099.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, денис шмыгаль, кмис, мвф