Опрос показал отношение украинцев к новому премьеру
© AP Photo / Vadym SarakhanЮлия Свириденко
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Только 11% граждан Украины доверяют новому премьер-министру страны Юлии Свириденко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Опрос проводился в конце июля и начале августа этого года. В ходе интервью были опрошены 1022 респондента, заявленная статистическая погрешность не превышает 4,1%.
"Больше тех, кто выражает недоверие - 19% против 11%, которые доверяют (и еще 13% имеют неопределенное отношение)", - говорится в тексте исследования, опубликованном на сайте КМИС.
При этом в КМИС отмечают низкую осведомленность украинских граждан о Свириденко и занимаемо ею посте. Так, только 42% опрошенных знали о ней и были готовы поделиться мнением о чиновнице.
В институте провели дополнительный эксперимент: гражданам сначала напоминали, что Свириденко на данный момент занимает пост премьер-министра, и только после этого просили рассказать о своем отношении к ней. В данном случае доля доверяющих чиновнице значительно выросла и составила 31%, против 26% не доверяющих.
Юлия Свириденко заняла пост премьер-министра Украины в июле 2025 года, смени Дениса Шмыгаля, перешедшего на должность министра обороны страны. Вскоре после назначения Свириденко заявила, что, скорее всего, будет просить дополнительное финансирование у Международного валютного фонда (МВФ) и США.