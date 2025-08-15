https://ria.ru/20250815/opasnost-2035440725.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T08:43:00+03:00

2025-08-15T08:43:00+03:00

2025-08-15T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967847940_0:51:1093:666_1920x0_80_0_0_6a8e49000a335337420657dbe87ab195.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Ракетную опасность объявили в Курской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В оперштабе призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, курская область