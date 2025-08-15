https://ria.ru/20250815/opasnost-2035440725.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2025
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T08:43:00+03:00
2025-08-15T08:43:00+03:00
2025-08-15T08:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967847940_0:51:1093:666_1920x0_80_0_0_6a8e49000a335337420657dbe87ab195.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Курской области, сообщили в оперштабе региона. "Ракетную опасность объявили в Курской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале. В оперштабе призвали жителей региона соблюдать правила безопасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967847940_0:0:989:741_1920x0_80_0_0_7ea9bbc50006386b4104204e859d4f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область
В Курской области объявили ракетную опасность
Оперштаб Курской области предупредил о ракетной опасности в регионе