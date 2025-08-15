https://ria.ru/20250815/opasnost-2035426732.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 15.08.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T04:52:00+03:00

2025-08-15T04:52:00+03:00

2025-08-15T04:52:00+03:00

безопасность

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998621821_0:120:3427:2048_1920x0_80_0_0_a9fbb7f73dc414bc9e182b46f88dd764.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.

https://ria.ru/20250814/vsu-2035398373.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область