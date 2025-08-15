https://ria.ru/20250815/opasnost-2035426732.html
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 15.08.2025
безопасность
курская область
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщил оперативный штаб региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в публикации Telegram-канала оперативного штаба Курской области.
