В аэропорту Самары сняты ограничения на полеты
В аэропорту Самары сняты ограничения на полеты - РИА Новости, 15.08.2025
В аэропорту Самары сняты ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, добавил представитель он."Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - заключил Кореняко.
