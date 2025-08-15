https://ria.ru/20250815/ogranicheniya-2035424266.html

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самара ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

