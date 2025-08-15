https://ria.ru/20250815/ogranicheniya-2035418888.html
В аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
