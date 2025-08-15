Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения
02:18 15.08.2025
В аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
саратов, тамбов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), донской
Саратов, Тамбов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Донской
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Тамбова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
СаратовТамбовАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Донской
 
 
