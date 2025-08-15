Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области - РИА Новости, 15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 15.08.2025
Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дронов на село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дронов на село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПогарский районБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
