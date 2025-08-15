https://ria.ru/20250815/obstrel-2035565496.html

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области - РИА Новости, 15.08.2025

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области

Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дронов на село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 15.08.2025

специальная военная операция на украине

происшествия

погарский район

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дронов на село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

погарский район

брянская область

происшествия, погарский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины