Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области

2025-08-15T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
ТУЛА, 15 авг – РИА Новости. Мирный житель получил ранения при атаке FPV-дронов на село Сопычи Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали с помощью FPV-дронов село Сопычи Погарского района. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
