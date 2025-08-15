https://ria.ru/20250815/obman-2035427997.html
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян - РИА Новости, 15.08.2025
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян
Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T05:28:00+03:00
2025-08-15T05:28:00+03:00
2025-08-15T05:28:00+03:00
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. "Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана", - говорится в материалах. Отмечается, что аферисты ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После чего входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли "трейдера". "Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это - фейк", - заключается в материалах.
https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, россия, общество
Закон о штрафе за поиск в Сети экстремистских материалов, Россия, Общество
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян
МВД: мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана россиян