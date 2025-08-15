https://ria.ru/20250815/obman-2035427997.html

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян - РИА Новости, 15.08.2025

В МВД рассказали, как мошенники чаще всего обманывают россиян

Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T05:28:00+03:00

2025-08-15T05:28:00+03:00

2025-08-15T05:28:00+03:00

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мошенничество в сфере инвестиций лидирует среди схем обмана, об этом говорится в материалах МВД, с которыми ознакомились РИА Новости. "Мошенничество в сфере инвестиций по-прежнему является лидером среди схем обмана", - говорится в материалах. Отмечается, что аферисты ищут жертв в мессенджерах и тематических группах. После чего входят в доверие и предлагают попробовать себя в роли "трейдера". "Для убедительности мошенники могут позволить вам вывести несколько тысяч рублей. Однако все это - фейк", - заключается в материалах.

https://ria.ru/20250703/mvd-2026850584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

закон о штрафе за поиск в сети экстремистских материалов, россия, общество