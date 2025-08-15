https://ria.ru/20250815/nikolaev-2035456772.html

Айсен Николаев – о патриотизме, новой энергетике и креативной экономике

Айсен Николаев – о патриотизме, новой энергетике и креативной экономике - РИА Новости, 15.08.2025

Айсен Николаев – о патриотизме, новой энергетике и креативной экономике

Якутия удерживает лидирующие позиции в России по строительству жилья и кинопроизводству, развивает арктические порты и креативную экономику. Активно участвует в

Якутия удерживает лидирующие позиции в России по строительству жилья и кинопроизводству, развивает арктические порты и креативную экономику. Активно участвует в кадровых программах, поддерживает участников СВО, внедряет в школьную программу патриотическое воспитание. Также республика решает проблемы с дорогой электроэнергией и эффективно борется с лесными пожарами. Как это все удается региону, где царит вечная мерзлота, в интервью РИА Новости рассказал глава Республики Саха Айсен Николаев.– Айсен Сергеевич, недавно Вы посещали наших бойцов на передовой. Какой у них настрой? Как поддерживают якутских военнослужащих?– Для меня важно лично выезжать в зону специальной военной операции, встречаться с нашими ребятами на передовой, поддерживать их морально и передавать поддержку с родной земли. Мы постоянно снабжаем их необходимой техникой и гуманитарной помощью. Недавно я снова был у них в гостях. Прямое общение с бойцами позволяет понять насущные нужды подразделений. Показывает, что еще можно сделать и на каких направлениях сосредоточить усилия – включая деятельность наших опорных пунктов в зоне СВО. Настрой у наших земляков боевой. Ребята горят желанием одержать победу и поскорее вернуться домой. Они благодарят за помощь.Мужество наших бойцов известно всей стране. Яркий пример – недавно получивший звание Героя России Алексей Петров. Будучи раненым, он почти восемь суток сражался в полном окружении. Президент дал высокую оценку солдатам-якутянам, отметив их героизм в выполнении боевых задач. Мы уверены, что впереди – новые победы и новые герои.– В мае завершился отбор курсантов-участников кадровой программы "Якутия – земля героев": как будет проходить их обучение, планируете ли вы быть наставником?– Мы реализуем программу "Якутия. Земля героев" – это продолжение федеральной инициативы президента. Конкурс был очень высоким: почти 600 человек на 25 мест. Отобраны первые 25 участников. Среди них и те, кто сейчас находится в зоне СВО – они пройдут обучение после завершения службы. Программа масштабная: четыре очных модуля, три дистанционных, стажировки в органах государственной и муниципальной власти. Мы планируем сделать ее постоянной. Наша цель – подготовить кадры для руководящих позиций в госуправлении, муниципалитетах и госкомпаниях.Уже есть первые результаты: двое из 25 участников стали заместителями министров (финансов и по делам молодежи). Я привлекаю к участию членов правительства и администрации в качестве лекторов и наставников. Сам являюсь наставником Героев России – якутян Дмитрия Куценко и Николая Соболева. В первом потоке я был наставником Игоря Юргина. Он исполнял обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Сейчас Юргин возглавляет департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ. Для меня важно помогать ребятам раскрыть таланты. Уверен в их успехе и горжусь возможностью поддержать на этом пути. Планирую продолжать свое наставничество для новых участников.– Республика лидирует в сфере патриотического воспитания. Как удалось этого добиться?– Мы систематически занимаемся этими вопросами. Еще в 2019 году я подписал указ о проекте "Мы — будущее России". Якутия стала первым регионом, где было введено постоянное исполнение гимна России в школах.В 2022 году мы приняли закон о патриотическом воспитании в Якутии. Этот документ, наряду с актами других субъектов, может стать основой для разработки модельного федерального закона о патриотическом воспитании, который, на мой взгляд, крайне необходим.Также мы учредили молодежный центр "Патриот". Он объединит усилия всех структур, занятых патриотическим воспитанием, будет развивать молодежную политику, добровольчество и рассказывать о нашей работе.При поддержке Росмолодежи строим крупный мультифункциональный центр "Патриот". Это современное пространство площадью более 3 тысяч квадратных метров откроется в декабре. Центр станет площадкой для патриотических, образовательных и культурно-досуговых мероприятий молодежи. Министерство по делам молодежи и социальных коммуникаций координирует все программы патриотического воспитания в республике.Проводим множество мероприятий совместно с федеральными ведомствами. Ключевое событие – первый Всероссийский военно-тактический турнир "Путь воина", который пройдет в Якутии в сентябре при поддержке заместителя председателя правительства – полномочного представителя президента Юрия Петровича Трутнева. Участие подтвердили команды из более чем 20 регионов России. Отборочные этапы состоятся в Волгограде, финал – в Якутске.Наша сила – в культуре и традициях народа Саха, где патриотизм занимает особое место. Министром назначен Петр Шамаев – человек, вернувшийся с СВО тяжело раненым, потерявший ногу, но готовый служить республике. Такие люди – живое воплощение патриотизма. Они убедительнее всех говорят с молодежью об истинных ценностях.– Как Якутия отметит 80-летие разгрома Японии? Что делается для сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны?– Третьего сентября в Якутске пройдет акция "Дальневосточная Победа", посвященная 80-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны. Будут раздаваться памятные ленты. Также запланированы лекции, беседы и встречи. Многие наши ветераны участвовали в войне с Японией. Мы активно работаем над увековечением памяти земляков. В 19 регионах России находятся могилы уроженцев Якутии, в девяти из этих регионов уже установлено 16 памятников воинам-якутянам.В этом году стартовал проект "Бастионы памяти". Первый памятный знак в честь участников Сталинградской битвы из Якутии мы установили 21 июня на Мамаевом кургане в Волгограде. До конца августа планируем открыть мемориальные плиты с именами более 1,5 тысячи погибших земляков в Новгородской области. Работа продолжится в Смоленской, Калужской и Псковской областях, где подбирают площадки для мемориалов.Главы регионов помогают с выделением площадок, инфраструктурой. Также развивается сотрудничество в сфере поисковой работы. Якутские поисковики работают в нескольких областях, включая Тверскую и Новгородскую. Под Тверью действует лагерь имени нашего легендарного земляка, Героя Советского Союза – снайпера Федора Матвеевича Охлопкова, где проводятся смены для поисковиков. Эта миссия связывает поколения, воспитывает гордость и хранит память о Великой Победе.Третье направление – привлечение бизнеса и благотворительных фондов. Все упомянутые проекты финансируются исключительно за счет добровольных пожертвований предприятий, организаций и общественных объединений.– Айсен Сергеевич, давайте поговорим об экономике. Как строительство порта Найба и расширение порта Тикси помогут развитию Якутии и арктических территорий?– Эти проекты тесно связаны. Агломерация Тикси по решению президента включена в число опорных пунктов Российской Арктики. Расстояние между портами небольшое – около 150 километров. Главное преимущество порта Найба – это глубина 14 метров, что значительно больше, чем в Тикси и других портах арктического побережья Якутии. Это наиболее глубокая природная бухта в регионе, способная принимать крупнотоннажные суда.Грузовая база будет наращиваться поэтапно. На первом этапе ожидаемая потребность в мощностях составит порядка 1-2 миллионов тонн. Этого будет достаточно для обеспечения северного завоза, перевозки грузов для недропользователей и реализации одного из проектов международного транспортного коридора "Север – Юг". Грузы из Китая будут доставляться по железной дороге через Амурскую область и переход Джалинда – Мохэ до поселка Нижний Бестях рядом с Якутском. Далее следует перевалка на суда класса "река – море" до Найбы, где грузы перемещаются на контейнеровозы. Хотя этот маршрут сезонный (работает около пяти месяцев в году), он предлагает колоссальную экономию в дальности и времени доставки. Его реализация позволит порту Найба быстрее наращивать мощности.Кроме того, морской порт критически важен для недропользователей. Рядом, в Усть-Янском районе, формируется крупный горнопромышленный кластер, включающий золоторудное месторождение Кючус, месторождение олова и строительство малой атомной электростанции. Таким образом, Найба – это крайне важный транспортный узел. В перспективе, с вовлечением в оборот перспективных месторождений углеводородного сырья в этом районе, объемы грузопереработки могут вырасти на десятки миллионов тонн.– Расскажите, как решается проблема энергоснабжения арктической зоны, и какую роль в этом играют новая энергетика?– Почти две трети территории республики – зона децентрализованной энергетики. Здесь расположены 147 локальных энергообъектов. Там, где используется дизельная генерация, экономически обоснованные тарифы достигают 100 рублей и выше за киловатт-час. Это требует значительных субсидий из федерального бюджета и серьезных расходов региональной казны. Только на субсидии организациям коммунального комплекса бюджет Якутии в этом году должен направить почти 50 миллиардов рублей. Нужно не только сдержать рост этих расходов, но и снизить их. Поэтому реализация проектов по возобновляемым источникам энергии – солнечным и ветровым электростанциям – для нас жизненно важна.В частности, существует проект "РусГидро" по строительству 73 комбинированных электростанций, сочетающих дизельную и солнечную генерацию. Проект стартовал активно – 12 таких станций уже работают. Однако высокая ключевая ставка, к сожалению, резко замедлила ввод новых объектов в этом году. По части комбинированных дизель-солнечных станций удастся построить только два объекта. Дополнительно будет введена в эксплуатацию крупная дизельная электростанция в Черском. Ранее поселок питался от Билибинской АЭС, которая сейчас выводится из эксплуатации.Мы уверены, что комбинированные дизель-солнечные электростанции – правильный путь: на действующих объектах видим очень хороший эффект – снижение потребления дизтоплива до 30%. Их строительство необходимо продолжать. Также возлагаем надежды на атомную энергетику. Первая малая атомная станция заработает в ближайшей перспективе. Кроме того, наши атомщики разрабатывают проекты сверхмалых АЭС мощностью порядка 5-10 мегаватт. В среднесрочной перспективе такие станции могут стать востребованными для изолированных территорий России, обеспечивая населенные пункты не только дешевой электроэнергией, но и теплом.– По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" 43 населенных пункта Якутии включены в федеральный перечень опорных для развития. Что это даст региону?– Цель нового нацпроекта – радикально улучшить условия жизни людей до 2030 года. Для нас это крайне важно: 43 населенных пункта Якутии вошли в перечень. Для каждого разрабатывается план с объектами, которые должны появиться в ближайшие годы: это и дороги, и социальные учреждения, и жилье. Рассчитываем, что основную роль в финансировании этих проектов сыграет федеральный бюджет – местные не справятся с такими объемами.– Как Якутии удается лидировать по темпам жилищного и социального строительства?– В прошлом году мы установили абсолютный рекорд: ввели 752 тысячи квадратных метров жилья — больше, чем за весь советский и постсоветский период. В этом году ожидаем не менее 690 тысяч квадратных метров. Это результат масштабной работы президента, правительства и господдержки строительной отрасли.Особенно важна для нас программа расселения людей из аварийного жилья. Хотя средств не хватает, с учетом огромного советского фонда, за последние пять лет 50 тысяч человек улучшили жилищные условия. Важную роль играет дальневосточная ипотека: выданы тысячи кредитов, позволивших семьям переехать в новое жилье.Объекты здравоохранения для нас также в приоритете. В 2025 году ключевая задача – ввод новых больниц. Современные медицинские комплексы меняют социальную среду, повышают качество жизни и ее продолжительность.– Как в регионе развивается сфера образования?– Развитие образования в республике идет на всех уровнях: школы, колледжи и вузы активно строятся и модернизируются. В этом году планируем ввести десять новых объектов.В школьном образовании ключевая задача — обеспечить доступ к качественному обучению для детей в городах и отдаленных селах. Для этого активно развиваем дистанционные технологии и искусственный интеллект, поскольку привлечь педагогов в сельские районы сложно, несмотря на программы поддержки. За последние годы более 200 учителей отправились в арктические районы по программе "Учитель Арктики", свыше 700 молодых специалистов получили адресную помощь.В среднем профобразовании делаем ставку на практику. Колледжи активно сотрудничают с промышленными предприятиями: студенты заранее знают место работы и уровень зарплат. Яркий пример — успешное партнерство Южно-Якутского технологического колледжа с компаниями региона.В высшем образовании фокус на развитии Северо-Восточного федерального университета. Важнейшая задача на ближайшие годы — создание в Якутске межвузовского кампуса с инновационной средой для технологического предпринимательства. Эти системные изменения уже трансформируют образовательную среду и принесут значительные результаты в будущем.– Республика участвует в федеральном проекте по развитию БАС. Для чего Якутии беспилотники?– Беспилотники для Якутии критически важны по двум направлениям. Во-первых, они решают проблему транспортной изоляции: многие поселки большую часть года недоступны по земле, а регулярные авиарейсы нерентабельны. БПЛА обеспечат стабильную доставку грузов — от медикаментов до гуманитарной помощи — в самые отдаленные точки. Тестовые перевозки через реку Лену уже доказали востребованность услуги. Будем масштабировать проекты, включая тяжелые грузовые модели.Во-вторых, беспилотники незаменимы в борьбе с лесными пожарами. Они не просто мониторят территорию, но и помогают в тушении возгораний. Центр беспилотных технологий ускорит внедрение этих решений.– За счет чего еще удалось сократить площади лесных пожаров и даже не вводить режим ЧС?– У нас пожароопасный сезон еще не завершен, но впервые не потребовалось вводить ЧС. Решающую роль сыграла федеральная поддержка: в этом году из бюджета выделено 4,3 миллиарда рублей против 1,6 миллиарда в прошлом плюс 1,3 миллиарда региональных средств. Эти ресурсы позволили усилить мониторинг и оперативность тушения: только за первые сутки эффективность выросла почти втрое.Продолжаем эксперимент с Росгидрометом по искусственному вызыванию осадков с помощью самолета-зондировщика. Это помогает снижать класс пожароопасности в центральных районах. Сегодня в Якутии нет ни одного действующего пожара, тогда как в прошлом году горело 600 тысяч гектаров. Благодаря решению президента мы увеличили численность лесопожарных формирований почти до уровня советского времени.– Якутия первой на Дальнем Востоке стала развивать креативные индустрии. Какие достижения Вы бы отметили в этой сфере?– С 2018 года Якутия системно развивает креативные индустрии. Мы взяли курс на IT и кинематограф. IT-парк успешно работает. Построен креативный кластер "Квартал труда" для кинематографистов, аниматоров и разработчиков игр. У проекта – статус территории опережающего развития. Сейчас кластер расширяет поддержку модной и ювелирной индустрий.Президент России Владимир Путин в июне 2024 года посетил кластер и высоко оценил развитие креативной экономики Якутии. В отрасли уже занято 48 тысяч человек.В 2024 году Якутия заняла второе место в стране по выпуску полнометражных фильмов (после Москвы, обогнав Санкт-Петербург). Якутское кино забирает 20% всех российских наград на международных фестивалях. Только за первое полугодие 2025 года сборы якутских фильмов превысили 200 миллионов рублей.Параллельно развиваем технологические проекты: платформа "Экстра Синема" создала первую суверенную российскую систему кинопоказа, которая вызвала интерес у регионов РФ и за рубежом. Уверен, что наш опыт станет драйвером для развития креативных индустрий по всей России.

