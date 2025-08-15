https://ria.ru/20250815/neft-2035531607.html

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций США против нефтяной отрасли

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций США против нефтяной отрасли - РИА Новости, 15.08.2025

Аналитик оценил вероятность ослабления санкций США против нефтяной отрасли

Санкции США против нефтяной отрасли России могут быть ослаблены, если переговоры между российским и американским президентами пойдут "по позитивному сценарию",... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T14:59:00+03:00

2025-08-15T14:59:00+03:00

2025-08-15T14:59:00+03:00

встреча путина и трампа на аляске

россия

владимир путин

сша

дональд трамп

санкции в отношении россии

нефть

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151476/77/1514767763_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_675c12395998345d44b056a52e60a7f5.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Санкции США против нефтяной отрасли России могут быть ослаблены, если переговоры между российским и американским президентами пойдут "по позитивному сценарию", в частности, возможна отмена пошлин против Индии за покупку нефти из РФ, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп позднее 15 августа проведут переговоры. Встреча состоится на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон. "На мой взгляд, если переговорный трек пойдёт по позитивному сценарию, то с большей вероятностью санкции могут быть ослаблены против нефтяного сектора - например, возможна отмена недавних пошлин против Индии за покупку российских углеводородов", – считает Кауфман. Речь идет о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Общий размер американских пошлин для этой страны теперь составит 50%. Эта мера должна начать действовать с 27 августа. Хотя США - чистый экспортер нефти, ослабление санкций против российской "нефтянки" в этом плане соответствовало бы интересам США, указал Кауфман. "В условиях борьбы действующего президента с инфляцией и высокими процентными ставками Штаты более заинтересованы в низких ценах на нефть", - поясняет он. В то же время в газовой сфере американские компании - прямые конкуренты российских, напомнил он. И особенно сильно эта конкуренция заметна на рынке Европы. Так, согласно отчету Еврокомиссии, в первом квартале США по-прежнему оставались крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз. На долю американского СПГ приходилось 53% его импорта ЕС (16,6 миллиарда кубометров). Это на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в четвертом квартале 2024 года (43%), и на 4 п.п. больше, чем в том же квартале предыдущего года. США с прошлого года вступили в цикл роста производства СПГ, который продлится еще как минимум пять лет, и значительная часть новых объемов будет ориентирована на рынок ЕС во многом за счет вытеснения российского газа, объяснил эксперт. "В таких условиях снятие санкций с российского газового сектора напрямую бы противоречило интересам газовой отрасли США, в связи с чем обсуждение этого выглядит относительно маловероятным", – сказал Кауфман. При этом вряд ли стороны обсудят "Северные потоки". "Эта тема в первую очередь касается отношений России и ЕС, в частности, Германии. Представители Берлина многократно заявляли о нежелании возрождать "Северные потоки" даже в случае урегулирования конфликта на Украине, на фоне чего я не ожидаю восстановления поставок по данным маршрутам", - заключил он.

https://ria.ru/20250814/neft-2035160196.html

https://ria.ru/20250815/vstrecha-2035435933.html

https://ria.ru/20250815/alyaska-2035397867.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

встреча путина и трампа на аляске, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии, нефть, экономика