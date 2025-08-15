Рейтинг@Mail.ru
Ученые восстановили облик древней погребальной маски с помощью ИИ
14:30 15.08.2025
Ученые восстановили облик древней погребальной маски с помощью ИИ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники Государственного исторического музея вместе с партнерами из центра технологий одного из ведущих банков восстановили внешний вид древней погребальной таштыкской маски, часть которой была утрачена. Для этого использовались новейшие технологии 3D-сканирования, AI-реконструкции и цифровой реставрации, сообщили в пресс-службе музея.По словам специалистов, реконструкция была выполнена на основе археологических исследований и изучения технологии изготовления подобных масок. В результате удалось получить цифровую интерактивную модель, максимально близкую к первоначальному виду маски."Современные технологии существенно расширяют возможности археологической науки, позволяя исследовать структуру и состав экспонатов без угрозы повреждения ценнейших музейных памятников. Так цифровая рентгенография позволяет определить скрытые особенности предметов, способ их изготовления", — сказал генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.Всего в собрании музея хранится 26 полностью отреставрированных и 6 частично сохранившихся масок, а также фрагменты еще около 200. Они относятся к таштыкской археологической культуре, существовавшей в Южной Сибири с I века до н.э. по VII век н.э. Большинство находок сделано в конце XIX — начале XX века в ходе раскопок в Енисейской губернии.Таштыкские маски изготавливались из гипса и представляли собой традицию сохранения облика умершего и погребенного по обряду трупосожжения, что было связано с соблюдением определенного цикла поминальных обрядов у таштыкцев.
Ученые восстановили облик древней погребальной маски с помощью ИИ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сотрудники Государственного исторического музея вместе с партнерами из центра технологий одного из ведущих банков восстановили внешний вид древней погребальной таштыкской маски, часть которой была утрачена. Для этого использовались новейшие технологии 3D-сканирования, AI-реконструкции и цифровой реставрации, сообщили в пресс-службе музея.
По словам специалистов, реконструкция была выполнена на основе археологических исследований и изучения технологии изготовления подобных масок. В результате удалось получить цифровую интерактивную модель, максимально близкую к первоначальному виду маски.
"Современные технологии существенно расширяют возможности археологической науки, позволяя исследовать структуру и состав экспонатов без угрозы повреждения ценнейших музейных памятников. Так цифровая рентгенография позволяет определить скрытые особенности предметов, способ их изготовления", — сказал генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин.
Всего в собрании музея хранится 26 полностью отреставрированных и 6 частично сохранившихся масок, а также фрагменты еще около 200. Они относятся к таштыкской археологической культуре, существовавшей в Южной Сибири с I века до н.э. по VII век н.э. Большинство находок сделано в конце XIX — начале XX века в ходе раскопок в Енисейской губернии.
Таштыкские маски изготавливались из гипса и представляли собой традицию сохранения облика умершего и погребенного по обряду трупосожжения, что было связано с соблюдением определенного цикла поминальных обрядов у таштыкцев.
Найдены легендарные воины Сибири? Ученые пришли к неожиданным выводам
27 сентября 2023
Найдены легендарные воины Сибири? Ученые пришли к неожиданным выводам
27 сентября 2023, 03:00
 
