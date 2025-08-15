Ученые получили данные, позволяющие дополнить "Повесть временных лет"

Рейтинг@Mail.ru
07:00 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дописать в первую русскую летопись "Повесть временных лет" целые абзацы позволяют открытия российских ученых, сделанные на археологическом комплексе Гнездово в последние годы, заявил РИА Новости доцент Мезоамериканского центра РГГУ, руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово" историк Василий Новиков."Гнездово — крупнейший в России и всей Европе комплекс, насчитывавший до пяти тысяч курганов. В результате многолетних исследований археологи установили, что часть курганов была срыта в середине Х века, вероятно, жителями протогорода, существовавшего в то время на месте археологического памятника", — сообщил Новиков.По словам ученого из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), курганы могли быть срыты местными жителями по приказу княгини Ольги, фактически управлявшей древнерусским государством от имени своего малолетнего сына — князя Святослава Игоревича."Объединение не очень покорных, свободных населенных пунктов на пути "из варяг в греки" под единую власть Рюриковичей Ольга, видимо, проводила достаточно сурово: в "Повести временных лет" подробно описаны ее действия против древлян. В Гнездово, вероятно, существовала, какая-то своя династия, которая, видимо, оказала сопротивление княгине. В итоге те люди, которые эти курганы насыпали, были вынуждены сами же их разрушать. Данные раскопок свидетельствуют, что часть останков из разрушенных погребений аккуратно перепрятывалась в других местах", — рассказал Новиков.Разрушая курганы Гнездово, княгиня Ольга символически ликвидировала "священную связь" местной племенной аристократии с землей на берегу Днепра, а также уничтожала зримое напоминание о прежней "династии", правившей на этой территории, — предполагает эксперт.Археолог сообщил, что насыпи курганов Полевой группы высотой до пяти и диаметром до 16 метров были полностью срыты, грунт перемещен (вероятно, на телегах) и ссыпан в специальные "ровики", выкопанные для этих целей.В поддержку версии о целенаправленном уничтожении курганов по приказу какого-то внешнего "победителя", по мнению Новикова, говорит то, что потребность в хозяйственном освоении данного участка земли у местных жителей появилась значительно позже разрушения могильников.Историк объяснил, что разграбление курганов и их разрушение — известная практика для самых разных целей: поиск вещей, "обезвреживание" мертвых и символическое уничтожение связи покойника с местом захоронения, а значит, и ликвидация прав его потомков на эту землю."Предполагаемые действия княгини Ольги по уничтожению курганов в Гнездово имеют прямую аналогию в скандинавской истории: первый христианский король (конунг) Дании Харальд Синезубый, объединивший Ютландию и Сканию в одно государство, занимался тем, что выкапывал из курганов своих конкурентов мужские погребения для того, чтобы прервать связь их предков с конкретным земельным участком. Причем Харальд и Ольга правили практически одновременно: Ольга — с 945 по 960 год, а Харальд — с 958 по 986", — отметил Новиков.Исследователь добавил, что "Повесть временных лет" дает очень мало подробностей описываемых событий. Византийские, арабские и европейские источники также дают очень мало сведений о древней Руси. Поэтому единственный способ "дописать летопись" — это проведение археологических исследований на местности с применением самых современных методов (магниторазведка в сочетании с каппаметрией, электроразведка в 2D- и 3D, электротомография и т.д.)По словам ученого, точная причина разрушения курганов Полевой группы в середине Х века остается неясной. Получить информацию "из архивов" невозможно, так как письменных исторических источников того времени на древнерусском языке нет."Хотя именно на территории Гнездово в 1949 году была найдена самая древняя сохранившаяся надпись на русском языке ("горушна"), а позже и приспособления для письма, но первый нарративный источник сведений по истории древнерусского государства — "Повесть временных лет" — был написан приблизительно в 1113-1118 годах, то есть на 150 лет позже уничтожения курганов", — сказал Новиков.Археологический комплекс Гнездово – это памятник времен возникновения древнерусского государства ("эпохи викингов" в европейской историографии), общей площадью более 438 гектаров, расположенный в центре средневекового трансконтинентального торгового пути "из варяг в греки" в 12 км от современного города Смоленска.Как сообщил Новиков, в настоящее время уже исследовано частично не менее 15 курганов, 2 погребения с ингумацией, 2 целых погребения по обряду кремации и не менее 5 перемещенных погребений с остатками кремаций. По предварительным подсчетам, курганов могло быть до 100 насыпей, разных по размеру.
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Дописать в первую русскую летопись "Повесть временных лет" целые абзацы позволяют открытия российских ученых, сделанные на археологическом комплексе Гнездово в последние годы, заявил РИА Новости доцент Мезоамериканского центра РГГУ, руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово" историк Василий Новиков.
«
"Гнездово — крупнейший в России и всей Европе комплекс, насчитывавший до пяти тысяч курганов. В результате многолетних исследований археологи установили, что часть курганов была срыта в середине Х века, вероятно, жителями протогорода, существовавшего в то время на месте археологического памятника", — сообщил Новиков.
По словам ученого из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), курганы могли быть срыты местными жителями по приказу княгини Ольги, фактически управлявшей древнерусским государством от имени своего малолетнего сына — князя Святослава Игоревича.
"Святая равноапостольная княгиня Ольга", бумага, белые чернила, 2025 г.
"Святая равноапостольная княгиня Ольга", бумага, белые чернила, 2025 г.
© Фото : Светлана Чепрова (Фотон Света)
"Святая равноапостольная княгиня Ольга", бумага, белые чернила, 2025 г.
«
"Объединение не очень покорных, свободных населенных пунктов на пути "из варяг в греки" под единую власть Рюриковичей Ольга, видимо, проводила достаточно сурово: в "Повести временных лет" подробно описаны ее действия против древлян. В Гнездово, вероятно, существовала, какая-то своя династия, которая, видимо, оказала сопротивление княгине. В итоге те люди, которые эти курганы насыпали, были вынуждены сами же их разрушать. Данные раскопок свидетельствуют, что часть останков из разрушенных погребений аккуратно перепрятывалась в других местах", — рассказал Новиков.
Разрушая курганы Гнездово, княгиня Ольга символически ликвидировала "священную связь" местной племенной аристократии с землей на берегу Днепра, а также уничтожала зримое напоминание о прежней "династии", правившей на этой территории, — предполагает эксперт.
Археолог сообщил, что насыпи курганов Полевой группы высотой до пяти и диаметром до 16 метров были полностью срыты, грунт перемещен (вероятно, на телегах) и ссыпан в специальные "ровики", выкопанные для этих целей.
В поддержку версии о целенаправленном уничтожении курганов по приказу какого-то внешнего "победителя", по мнению Новикова, говорит то, что потребность в хозяйственном освоении данного участка земли у местных жителей появилась значительно позже разрушения могильников.
Историк объяснил, что разграбление курганов и их разрушение — известная практика для самых разных целей: поиск вещей, "обезвреживание" мертвых и символическое уничтожение связи покойника с местом захоронения, а значит, и ликвидация прав его потомков на эту землю.
"Предполагаемые действия княгини Ольги по уничтожению курганов в Гнездово имеют прямую аналогию в скандинавской истории: первый христианский король (конунг) Дании Харальд Синезубый, объединивший Ютландию и Сканию в одно государство, занимался тем, что выкапывал из курганов своих конкурентов мужские погребения для того, чтобы прервать связь их предков с конкретным земельным участком. Причем Харальд и Ольга правили практически одновременно: Ольга — с 945 по 960 год, а Харальд — с 958 по 986", — отметил Новиков.
Исследователь добавил, что "Повесть временных лет" дает очень мало подробностей описываемых событий. Византийские, арабские и европейские источники также дают очень мало сведений о древней Руси. Поэтому единственный способ "дописать летопись" — это проведение археологических исследований на местности с применением самых современных методов (магниторазведка в сочетании с каппаметрией, электроразведка в 2D- и 3D, электротомография и т.д.)
По словам ученого, точная причина разрушения курганов Полевой группы в середине Х века остается неясной. Получить информацию "из архивов" невозможно, так как письменных исторических источников того времени на древнерусском языке нет.
«
"Хотя именно на территории Гнездово в 1949 году была найдена самая древняя сохранившаяся надпись на русском языке ("горушна"), а позже и приспособления для письма, но первый нарративный источник сведений по истории древнерусского государства — "Повесть временных лет" — был написан приблизительно в 1113-1118 годах, то есть на 150 лет позже уничтожения курганов", — сказал Новиков.
Археологический комплекс Гнездово – это памятник времен возникновения древнерусского государства ("эпохи викингов" в европейской историографии), общей площадью более 438 гектаров, расположенный в центре средневекового трансконтинентального торгового пути "из варяг в греки" в 12 км от современного города Смоленска.
Как сообщил Новиков, в настоящее время уже исследовано частично не менее 15 курганов, 2 погребения с ингумацией, 2 целых погребения по обряду кремации и не менее 5 перемещенных погребений с остатками кремаций. По предварительным подсчетам, курганов могло быть до 100 насыпей, разных по размеру.
 
