Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита - РИА Новости, 15.08.2025
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита
Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:33:00+03:00
2025-08-15T17:33:00+03:00
2025-08-15T17:44:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета по военным вопросам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного официального лица из Североатлантического альянса."Алексус Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету консультирование по военным вопросам, так как президент стремится "закончить (конфликт на Украине - ред.) мирным путем", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленный источник из НАТО.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита
CNN: главком сил НАТО Гринкевич находится на Аляске перед саммитом США и России