Рейтинг@Mail.ru
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 15.08.2025 (обновлено: 17:44 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/nato-2035589700.html
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита - РИА Новости, 15.08.2025
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита
Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T17:33:00+03:00
2025-08-15T17:44:00+03:00
европа
аляска
нато
в мире
сша
дональд трамп
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477265_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_acb4e2f6b5ed82ff47390ead0a5d2551.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета по военным вопросам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного официального лица из Североатлантического альянса."Алексус Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету консультирование по военным вопросам, так как президент стремится "закончить (конфликт на Украине - ред.) мирным путем", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленный источник из НАТО.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250815/germaniya-2035452148.html
европа
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035477265_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_228b213cf484fca7ee66443e99cc0494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, аляска, нато, в мире, сша, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, встреча путина и трампа на аляске
Европа, Аляска, НАТО, В мире, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита

CNN: главком сил НАТО Гринкевич находится на Аляске перед саммитом США и России

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у вывески военной базы США "Эльмендорф-Ричардсон" в Анкоридже
Военнослужащие у вывески военной базы США Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета по военным вопросам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного официального лица из Североатлантического альянса.
"Алексус Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету консультирование по военным вопросам, так как президент стремится "закончить (конфликт на Украине - ред.) мирным путем", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленный источник из НАТО.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Германии прокомментировали отсутствие Зеленского на саммите на Аляске
Вчера, 09:53
 
ЕвропаАляскаНАТОВ миреСШАДональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала