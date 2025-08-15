https://ria.ru/20250815/nato-2035589700.html

Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита

Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита - РИА Новости, 15.08.2025

Главком НАТО в Европе находится на Аляске в преддверии саммита

Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15

2025-08-15T17:33:00+03:00

2025-08-15T17:44:00+03:00

европа

аляска

нато

в мире

сша

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич находится на Аляске в преддверии саммита США и России для консультирования американского президента Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета по военным вопросам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного официального лица из Североатлантического альянса."Алексус Гринкевич сегодня на Аляске, чтобы предоставить советы президенту Трампу и министру обороны Хегсету консультирование по военным вопросам, так как президент стремится "закончить (конфликт на Украине - ред.) мирным путем", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленный источник из НАТО.Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-репортаж >>>

