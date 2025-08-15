https://ria.ru/20250815/nagrada-2035432813.html

На Камчатке наградят авиадиспетчеров за работу во время землетрясения

На Камчатке наградят авиадиспетчеров за работу во время землетрясения

Трёх авиадиспетчеров на Камчатке отметят за профессиональные действия во время сильного землетрясения, сообщает правительство региона. РИА Новости, 15.08.2025

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Трёх авиадиспетчеров на Камчатке отметят за профессиональные действия во время сильного землетрясения, сообщает правительство региона. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу о награждении трёх диспетчеров, которые продолжили работу во время мощного землетрясения, обеспечивая безопасность полётов", — говорится в сообщении. Встреча главы края с коллективом филиала "Камчатаэронавигация" прошла в аэродромном диспетчерском центре. Директор филиала Владимир Датиашвили рассказал, что во время подземных толчков 30 июля диспетчеры не покинули свои посты, несмотря на опасность. В этот момент на взлёт готовился один рейс, а несколько самолётов уже находились в воздухе. "В руках диспетчеров — сотни жизней пассажиров. Чёткость выполнения профессиональных задач — залог транспортной безопасности. Те, кто работал во время землетрясения, — настоящие герои", — подчеркнул Солодов. Также в преддверии Дня Воздушного флота России губернатор уже наградил двух сотрудников — Александра Алушевича и Андрея Кузнецова — за многолетний труд. Филиал "Камчатаэронавигация" обслуживает четыре международных и 10 местных авиалиний, обеспечивая безопасность полётов в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки.

