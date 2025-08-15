Рейтинг@Mail.ru
06:53 15.08.2025
На Камчатке наградят авиадиспетчеров за работу во время землетрясения
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Трёх авиадиспетчеров на Камчатке отметят за профессиональные действия во время сильного землетрясения, сообщает правительство региона. "Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу о награждении трёх диспетчеров, которые продолжили работу во время мощного землетрясения, обеспечивая безопасность полётов", — говорится в сообщении. Встреча главы края с коллективом филиала "Камчатаэронавигация" прошла в аэродромном диспетчерском центре. Директор филиала Владимир Датиашвили рассказал, что во время подземных толчков 30 июля диспетчеры не покинули свои посты, несмотря на опасность. В этот момент на взлёт готовился один рейс, а несколько самолётов уже находились в воздухе. "В руках диспетчеров — сотни жизней пассажиров. Чёткость выполнения профессиональных задач — залог транспортной безопасности. Те, кто работал во время землетрясения, — настоящие герои", — подчеркнул Солодов. Также в преддверии Дня Воздушного флота России губернатор уже наградил двух сотрудников — Александра Алушевича и Андрея Кузнецова — за многолетний труд. Филиал "Камчатаэронавигация" обслуживает четыре международных и 10 местных авиалиний, обеспечивая безопасность полётов в регионе. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Трёх авиадиспетчеров на Камчатке отметят за профессиональные действия во время сильного землетрясения, сообщает правительство региона.
"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поддержал инициативу о награждении трёх диспетчеров, которые продолжили работу во время мощного землетрясения, обеспечивая безопасность полётов", — говорится в сообщении.
Встреча главы края с коллективом филиала "Камчатаэронавигация" прошла в аэродромном диспетчерском центре. Директор филиала Владимир Датиашвили рассказал, что во время подземных толчков 30 июля диспетчеры не покинули свои посты, несмотря на опасность. В этот момент на взлёт готовился один рейс, а несколько самолётов уже находились в воздухе.
"В руках диспетчеров — сотни жизней пассажиров. Чёткость выполнения профессиональных задач — залог транспортной безопасности. Те, кто работал во время землетрясения, — настоящие герои", — подчеркнул Солодов.
Также в преддверии Дня Воздушного флота России губернатор уже наградил двух сотрудников — Александра Алушевича и Андрея Кузнецова — за многолетний труд. Филиал "Камчатаэронавигация" обслуживает четыре международных и 10 местных авиалиний, обеспечивая безопасность полётов в регионе.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки.
