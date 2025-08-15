https://ria.ru/20250815/mun-2035508045.html

Мун Чжон Гым: герои Кореи и России вместе боролись с колониализмом Японии

Южная Корея и КНДР 15 августа отмечают 80-ю годовщину освобождения Кореи от японского колониализма, в преддверии этого праздника корреспондент РИА Новости побеседовал с директором Общества корейско-российской дружбы в Республике Корея Мун Чжон Гымом о значении этого праздника для Кореи и России, а также о создании обществом фильма о забытых героях той эпохи.— Как директор Общества корейско-российской дружбы и в преддверии 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства, как вы оцениваете то, что в свое время советские войска тоже сражались за освобождение Корейского полуострова?— Я испытываю безграничную благодарность. Если обратиться к исторической обстановке 1945 года, можно увидеть, что российские войска сражались ради корейского народа. И еще до освобождения многие русские люди помогали нашим борцам за независимость, плечом к плечу сражались с ними против японского колониализма, и в этом процессе между нашими народами естественным образом возникли глубокая дружба, взаимопонимание и уважение. Я считаю, что если мы будем лучше помнить то, что нас объединяет, а не разделяет, и сможем действовать вместе ради мира и процветания на Корейском полуострове, то и в настоящем, и в будущем добьемся еще более хороших результатов.— В южнокорейском обществе этот факт мало известен. Как вы думаете, почему так получилось? Считаете ли вы, что об этом нужно рассказывать?— Да. Я очень сожалею об этом. Думаю, это связано с до сих пор существующим влиянием США и переплетением интересов Южной Кореи, США и соседних стран. Конечно, об этом нужно рассказывать, и о подлинной истории в целом. Если бы Россия победила еще в русско-японской войне, Корея не находилась бы 36 лет под японским владычеством. Но мы сейчас работаем над фильмом, который рассказывает историю еще более ранних времен, до окончания колониализма, когда борцы за независимость Кореи, что базировались в СССР вместе с русскими товарищами, работали над освобождением родины.— Как вы оцениваете нынешнее состояние российско-корейских отношений? Как вы думаете, есть ли способ их улучшить, и в чем он заключается?— Уверен, что, конечно, отношения наших двух стран можно улучшить. Это возможно через активизацию культурных, спортивных, студенческих, религиозных обменов и посредством множества диалогов. Кроме того, у Южной Кореи и России есть много сфер, в которых мы находим общий язык. Например, недавно я провел встречу с представителями Русской православной церкви в Корее ради поддержания культурного диалога.— Среди проектов, которыми вы сейчас занимаетесь, есть и производство фильма о борце за независимость Петре Семеновиче Цое (Чхве Чжэ Хён). Главный герой — историческая личность, он в детстве уехал в Россию, жил там, женился, строил школы. Русское правительство, признавая заслуги Петра Семеновича, удостоило его в 1902 году медалью. Позже советские люди в его окружении косвенно поддерживали борьбу Кореи за независимость. Почему вы выбрали именно эту тему, и что вас побудило на создание такой картины?— Как я уже говорил, в период, когда Корея вела борьбу за независимость, русские люди оказывали поддержку и помощь ей в разных сферах, но этот факт мало известен в корейском обществе. Очень жаль, что такие герои, даже получившие ордена в России, до сих пор не известны в Корее. Он ведь в общей сложности удостоился пяти медалей — золотой и четырех серебряных, что означало признание правительством России весомости вклада, сделанного им в общество. Он построил много школ, давал студентам стипендии. Когда после колонизации Кореи Япония потребовала у России выдачи многих корейцев за антияпонскую деятельность, представители местной российской администрации встали на его защиту. После Октябрьской революции, когда японская армия предприняла широкомасштабные карательные операции против корейцев и русских революционеров на Дальнем Востоке, он не сбежал, был арестован и расстрелян. Петр был патриотом как Кореи, так и России.Поэтому после двух лет подготовки мы планируем снять этот фильм как совместную южнокорейско-российскую работу с полной натурной съемкой в Приморье. Через этот фильм я хочу широко рассказать корейскому обществу, насколько много сделала Россия для Кореи.— Фильм вскоре перейдет к этапу подбора актеров. Насколько я знаю, будут участвовать и российские, и корейские актеры. Планируете ли вы выпуск одновременно в России и Корее?— Конечно. В ноябре 2025 года мы планируем разведку съемочных площадок в Приморье, а съемки — в марте-апреле 2026 года. Премьера намечена на 15 августа 2026 года или около этой даты. Съемки будут на 100% проходить в местах, где действовал Чхве Чжэ Хён (Петр Цой), — на Сахалине и в Приморье. Ведь и жена Чхве Чжэ Хёна была россиянкой, и деятельность его проходила в Приморье.— А вы давно занимаетесь кинопроизводством? Расскажите об этом подробнее.— С детства я работал как киноактер, активно снимался в Гонконге и на Тайване, а затем уже в Корее занимался актерской деятельностью, а также производством, дистрибуцией и импортом фильмов. Мой наиболее известный фильм — "Ссаураби" ("Воин"), в котором заложен посыл, что японский самурай — потомок корейского воина. Этот фильм я спродюсировал и срежиссировал сам, а в том же году сделал восемь фильмов как продюсер, режиссер и дистрибьютор. Среди моих работ есть и российский фильм "Три секунды", который я импортировал и выпустил в прокат в 2019 году.— Этот фильм может способствовать развитию российско-корейских отношений. Получаете ли вы или планируете ли получить поддержку от правительств России или Кореи?— Разумеется, если будет оказана поддержка, это будет приветствоваться, мы уже отправляли запросы. Но прежде всего я надеюсь на большой интерес со стороны корейских соотечественников, живущих сейчас в Южной Корее, а также в России, Казахстане, Узбекистане. Еще раз хочу сказать, что надеюсь с помощью этого фильма донести до людей, что Россия и её народ оказывали огромную поддержку корейскому движению за независимость. Я хочу, чтобы мы заново открыли великих, но забытых героев среди наших соотечественников и широко рассказали о н их корейскому обществу.— В КНДР также широко празднуют День Освобождения 15 августа, мне кажется, этот фильм мог бы объединить и народы Юга и Севера, так как показывает историю дружбы с Россией еще до разделения Кореи.— Если будет возможность выпустить этот фильм и в Северной Корее, мы планируем предоставить его бесплатно.

