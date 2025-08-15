https://ria.ru/20250815/most-2035431040.html
Очередь у Крымского моста превысила 1,5 тысячи автомобилей
Очередь у Крымского моста превысила 1,5 тысячи автомобилей - РИА Новости, 15.08.2025
Очередь у Крымского моста превысила 1,5 тысячи автомобилей
Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что к 4.00 мск очередь из 1420 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
Очередь у Крымского моста превысила 1,5 тысячи автомобилей
