Очередь у Крымского моста превысила 1,5 тысячи автомобилей

авто

керчь

тамань (станица)

россия

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1530 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что к 4.00 мск очередь из 1420 транспортных средств скопилась в пробке со стороны Керчи у Крымского моста. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1530 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.

керчь

тамань (станица)

россия

