Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи машин
2025-08-15T04:43:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1420 машин, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.Ранее инфоцентр сообщал, что в 3.00 мск очередь из 1380 транспортных средств скопилась в пробке с обеих сторон у Крымского моста. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1420 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
