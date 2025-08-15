https://ria.ru/20250815/moskva-2035617525.html
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг - РИА Новости, 15.08.2025
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:24:00+03:00
2025-08-15T19:24:00+03:00
2025-08-15T20:22:00+03:00
культура
россия
москва
индия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035623610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6241d2ce38da1aa94373562db5545e0e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. (В этот день - ред.) В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири. Она отметила, что река Ганг в мире хинду считается не просто физическим объектом, а рекой из сакральных измерений, которая несет в себе благословение. "Мы набрали воду из реки Ганг и добавили туда (в бассейн на территории фестиваля - ред.) из города Праяградж и делаем особый ритуал, призывая благословление Ганга", - уточнила Адимата Кири. По ее словам, считается, что сила воды из реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода из реки избавляет от негативных эмоций и качеств человека. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250815/moskva-2035537951.html
https://ria.ru/20250815/indii-2035509599.html
россия
москва
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035623610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_663612dbba03af6b162e54fc8f66d145.jpg
Ванна с водой из реки Ганг на фестивале "День Индии" в Москве
Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде и очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири.
По ее словам, считается, что сила реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода избавляет от негативных эмоций и качеств человека.
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T19:24
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, индия, общество
Культура, Россия, Москва, Индия, Общество
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
На фестивале "День Индии" можно отпустить грехи и негатив водой из реки Ганг
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. (В этот день - ред.) В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири.
Она отметила, что река Ганг в мире хинду считается не просто физическим объектом, а рекой из сакральных измерений, которая несет в себе благословение.
"Мы набрали воду из реки Ганг и добавили туда (в бассейн на территории фестиваля - ред.) из города Праяградж и делаем особый ритуал, призывая благословление Ганга", - уточнила Адимата Кири.
По ее словам, считается, что сила воды из реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода из реки избавляет от негативных эмоций и качеств человека.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве
в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии
, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией
. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.