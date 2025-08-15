Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:24 15.08.2025 (обновлено: 20:22 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/moskva-2035617525.html
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг - РИА Новости, 15.08.2025
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг
Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T19:24:00+03:00
2025-08-15T20:22:00+03:00
культура
россия
москва
индия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035623610_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6241d2ce38da1aa94373562db5545e0e.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. (В этот день - ред.) В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири. Она отметила, что река Ганг в мире хинду считается не просто физическим объектом, а рекой из сакральных измерений, которая несет в себе благословение. "Мы набрали воду из реки Ганг и добавили туда (в бассейн на территории фестиваля - ред.) из города Праяградж и делаем особый ритуал, призывая благословление Ганга", - уточнила Адимата Кири. По ее словам, считается, что сила воды из реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода из реки избавляет от негативных эмоций и качеств человека. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
https://ria.ru/20250815/moskva-2035537951.html
https://ria.ru/20250815/indii-2035509599.html
россия
москва
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ванна с водой из реки Ганг на фестивале "День Индии" в Москве
Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде и очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири. По ее словам, считается, что сила реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода избавляет от негативных эмоций и качеств человека. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T19:24
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035623610_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_663612dbba03af6b162e54fc8f66d145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, индия, общество
Культура, Россия, Москва, Индия, Общество
На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг

На фестивале "День Индии" можно отпустить грехи и негатив водой из реки Ганг

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. (В этот день - ред.) В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
На фестивале "День Индии" в Москве подняли флаг страны
Вчера, 15:19
Она отметила, что река Ганг в мире хинду считается не просто физическим объектом, а рекой из сакральных измерений, которая несет в себе благословение.
"Мы набрали воду из реки Ганг и добавили туда (в бассейн на территории фестиваля - ред.) из города Праяградж и делаем особый ритуал, призывая благословление Ганга", - уточнила Адимата Кири.
По ее словам, считается, что сила воды из реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода из реки избавляет от негативных эмоций и качеств человека.
Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты".
Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа.
На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах.
На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.
Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.
Фестиваль День Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
На фестивале "День Индии" показали традиционный свадебный обряд
Вчера, 13:56
 
КультураРоссияМоскваИндияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала