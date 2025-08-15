https://ria.ru/20250815/moskva-2035617525.html

На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг

На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг - РИА Новости, 15.08.2025

На фестивале "День Индии" можно очиститься от негатива водой из реки Ганг

Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Принять участие в индийском традиционном праздничном обряде Маха Кумбха Мела и отпустить грехи, а также очиститься от негативных эмоций водой из реки Ганг можно на фестивале "День Индии" в Москве, передает корреспондент РИА Новости. "Первый раз на территории фестиваля "День Индии" восстановили зону Маха Кумбха Мела. (В этот день - ред.) В определенном месте в Ганге и в определенное время при благоприятном положении планет … люди могут очистить свои негативные качества, свои грехи", - рассказала агентству Адимата Кири ученица махараджа Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири. Она отметила, что река Ганг в мире хинду считается не просто физическим объектом, а рекой из сакральных измерений, которая несет в себе благословение. "Мы набрали воду из реки Ганг и добавили туда (в бассейн на территории фестиваля - ред.) из города Праяградж и делаем особый ритуал, призывая благословление Ганга", - уточнила Адимата Кири. По ее словам, считается, что сила воды из реки Ганг такая мощная, что даже разбавленная вода из реки избавляет от негативных эмоций и качеств человека. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

Ванна с водой из реки Ганг на фестивале "День Индии" в Москве

