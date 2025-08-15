https://ria.ru/20250815/moskva-2035537951.html

На фестивале "День Индии" в Москве подняли флаг страны

15.08.2025

На фестивале "День Индии" в Москве подняли флаг страны

Государственный флаг Индии подняли в Москве на фестивале "День Индии" в честь Дня независимости республики, на церемонии присутствовал основатель фестиваля... РИА Новости, 15.08.2025

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Государственный флаг Индии подняли в Москве на фестивале "День Индии" в честь Дня независимости республики, на церемонии присутствовал основатель фестиваля Сэмми Котвани, другие организаторы и участники фестиваля из Индии, передает корреспондент РИА Новости. Церемония поднятия флага завершилась национальными танцами под ритмичные барабанные ритмы. Десятый фестиваль "День Индии" стартовал в Москве в четверг на территории южного ландшафтного парка "Остров мечты". Фестиваль приурочен к 79-летнему Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией. Ключевая тема фестиваля этого года – история сохранения и преумножения индийского наследия в России и 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он продлится по 17 августа. На фестивале гостей ждут палатки с продукцией индийских производителей, одеждой и украшениями. Есть и зоны с едой, где можно попробовать традиционную индийскую кухню и принять участие в кулинарных мастер-классах. На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах Таро и получить ответы на волнующие вопросы о будущем. Всего же, по заявлению организаторов, фестиваль развернулся на более чем 25 площадках. Помимо прочего запланированы ежедневные кинопоказы признанных шедевров и новинок Болливуда, проведение шахматного чемпионата среди детей и взрослых, танцевальные и вокальные номера. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером фестиваля.

