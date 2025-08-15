https://ria.ru/20250815/moskva-2035485156.html

В Москве заочно осудили двух украинских националистов

В Москве заочно осудили двух украинских националистов

В Москве заочно осудили двух украинских националистов

Басманный районный суд заочно приговорил к 10 и 5 годам колонии двух украинских националистов Алексея Середюка и Дмитрия Корчинского, сообщает прокуратура...

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил к 10 и 5 годам колонии двух украинских националистов Алексея Середюка и Дмитрия Корчинского, сообщает прокуратура Москвы. "Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении граждан Украины 42-летнего Алексея Середюка и 61-летнего Дмитрия Корчинского... Суд приговорил Середюка к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Корчинского – к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил Середюка права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они были признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. Корчинский является создателем, а Середюк - командиром признанного экстремистским и запрещенного в РФ батальона "Братство". В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Корчинский, поддерживая позицию Середюка, сделал националистические заявления с призывами к совершению насильственных действий против русских. В мае 2022 года Середюк обанродовал видеозаписи их совместных с Корчинским заявлений, содержащих высказывания, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к русским, с угрозой применения насилия. Кроме этого, Середюк опубликовал в сети ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных сил РФ в ДНР, ЛНР и на Украине.

