Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно осудили двух украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/moskva-2035485156.html
В Москве заочно осудили двух украинских националистов
В Москве заочно осудили двух украинских националистов - РИА Новости, 15.08.2025
В Москве заочно осудили двух украинских националистов
Басманный районный суд заочно приговорил к 10 и 5 годам колонии двух украинских националистов Алексея Середюка и Дмитрия Корчинского, сообщает прокуратура... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:06:00+03:00
2025-08-15T12:06:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
дмитрий корчинский
братство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил к 10 и 5 годам колонии двух украинских националистов Алексея Середюка и Дмитрия Корчинского, сообщает прокуратура Москвы. "Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении граждан Украины 42-летнего Алексея Середюка и 61-летнего Дмитрия Корчинского... Суд приговорил Середюка к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Корчинского – к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил Середюка права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они были признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске. Корчинский является создателем, а Середюк - командиром признанного экстремистским и запрещенного в РФ батальона "Братство". В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Корчинский, поддерживая позицию Середюка, сделал националистические заявления с призывами к совершению насильственных действий против русских. В мае 2022 года Середюк обанродовал видеозаписи их совместных с Корчинским заявлений, содержащих высказывания, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к русским, с угрозой применения насилия. Кроме этого, Середюк опубликовал в сети ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных сил РФ в ДНР, ЛНР и на Украине.
https://ria.ru/20250808/voevodin-2034064796.html
https://ria.ru/20250502/odessa-2014643799.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина, дмитрий корчинский, братство
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Дмитрий Корчинский, Братство
В Москве заочно осудили двух украинских националистов

Националистов с Украины Середюка и Корчинского заочно приговорили к 10 и 5 годам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Басманный районный суд заочно приговорил к 10 и 5 годам колонии двух украинских националистов Алексея Середюка и Дмитрия Корчинского, сообщает прокуратура Москвы.
"Басманный районный суд Москвы заочно вынес приговор в отношении граждан Украины 42-летнего Алексея Середюка и 61-летнего Дмитрия Корчинского... Суд приговорил Середюка к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Корчинского – к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд лишил Середюка права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 4 года. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
Предполагаемый лидер экстремистской банды Боровикова-Воеводина Алексей Воеводин в зале заседания Городского суда Санкт-Петербурга во время оглашения приговор - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Националист Воеводин потребовал компенсацию за отсутствие телевизора в ИК
8 августа, 06:34
Уточняется, что в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они были признаны виновными по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).
Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке в отсутствие подсудимых, находящихся в розыске.
Корчинский является создателем, а Середюк - командиром признанного экстремистским и запрещенного в РФ батальона "Братство".
В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Корчинский, поддерживая позицию Середюка, сделал националистические заявления с призывами к совершению насильственных действий против русских. В мае 2022 года Середюк обанродовал видеозаписи их совместных с Корчинским заявлений, содержащих высказывания, возбуждающих ненависть и вражду по отношению к русским, с угрозой применения насилия.
Кроме этого, Середюк опубликовал в сети ложную информацию о якобы противоправных действиях Вооруженных сил РФ в ДНР, ЛНР и на Украине.
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Очевидец: националисты добивали прыгавших из горящего Дома профсоюзов
2 мая, 07:18
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраинаДмитрий КорчинскийБратство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала