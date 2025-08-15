В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на парламентских выборах
ТИРАСПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, сообщает пресс-служба парламента республики.
"В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности", - говорится в заявлении президиума парламента ПМР.
Депутаты парламента ПМР напоминают, что на президентских выборах в Молдавии в 2024 году участие избирателей из Приднестровья было искусственно ограничено: блокировались дороги и мосты, закрывались участки по анонимным звонкам. Отмечается также, что публичных результатов расследований этих резонансных дел до настоящего времени нет. "Сокращение числа участков для избирателей с гражданством Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, без веских объективных причин очевидно может рассматриваться как дискриминационная практика, способная нанести ущерб международной репутации Молдовы и вызвать критику со стороны правозащитных организаций и наблюдателей", - отмечено в заявлении.
Депутаты парламента ПМР обращают внимание на то, что Молдавия, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан к избирательным процедурам, независимо от места их проживания. "В связи с повышенным предвыборным интересом жителей Приднестровья, обладающих вторым гражданством Республики Молдова, обращаем ваше внимание на необходимость сохранить проверенные временем механизмы обеспечения электоральных прав граждан и открыть 41 участок для голосования указанной категории избирателей, как это было реализовано на парламентских выборах 11 июля 2021 года", - подчеркивается в заявлении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.