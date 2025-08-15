Рейтинг@Mail.ru
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035614154.html
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах - РИА Новости, 15.08.2025
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах
Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T18:59:00+03:00
2025-08-15T18:59:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
днестр
евгения гуцул
приднестровская молдавская республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, сообщает пресс-служба парламента республики. Традиционно для жителей Приднестровья властями Молдавии открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для жителей ПМР было открыто 30 участков. "В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности", - говорится в заявлении президиума парламента ПМР. Депутаты парламента ПМР напоминают, что на президентских выборах в Молдавии в 2024 году участие избирателей из Приднестровья было искусственно ограничено: блокировались дороги и мосты, закрывались участки по анонимным звонкам. Отмечается также, что публичных результатов расследований этих резонансных дел до настоящего времени нет. "Сокращение числа участков для избирателей с гражданством Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, без веских объективных причин очевидно может рассматриваться как дискриминационная практика, способная нанести ущерб международной репутации Молдовы и вызвать критику со стороны правозащитных организаций и наблюдателей", - отмечено в заявлении. Депутаты парламента ПМР обращают внимание на то, что Молдавия, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан к избирательным процедурам, независимо от места их проживания. "В связи с повышенным предвыборным интересом жителей Приднестровья, обладающих вторым гражданством Республики Молдова, обращаем ваше внимание на необходимость сохранить проверенные временем механизмы обеспечения электоральных прав граждан и открыть 41 участок для голосования указанной категории избирателей, как это было реализовано на парламентских выборах 11 июля 2021 года", - подчеркивается в заявлении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250813/moldavija-2035126880.html
https://ria.ru/20250814/moldavija-2035394903.html
https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035490666.html
молдавия
кишинев
днестр
приднестровская молдавская республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_5878c291ffdabd4fade609f84ad09b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, днестр, евгения гуцул, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Кишинев, Днестр, Евгения Гуцул, Приднестровская Молдавская Республика
В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах

В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на парламентских выборах

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, сообщает пресс-служба парламента республики.
Традиционно для жителей Приднестровья властями Молдавии открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для жителей ПМР было открыто 30 участков.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Кишинев может обвинить жителей ПМР в проигрыше на выборах, считает эксперт
13 августа, 22:24
"В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности", - говорится в заявлении президиума парламента ПМР.
Депутаты парламента ПМР напоминают, что на президентских выборах в Молдавии в 2024 году участие избирателей из Приднестровья было искусственно ограничено: блокировались дороги и мосты, закрывались участки по анонимным звонкам. Отмечается также, что публичных результатов расследований этих резонансных дел до настоящего времени нет. "Сокращение числа участков для избирателей с гражданством Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, без веских объективных причин очевидно может рассматриваться как дискриминационная практика, способная нанести ущерб международной репутации Молдовы и вызвать критику со стороны правозащитных организаций и наблюдателей", - отмечено в заявлении.
Депутаты парламента ПМР обращают внимание на то, что Молдавия, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан к избирательным процедурам, независимо от места их проживания. "В связи с повышенным предвыборным интересом жителей Приднестровья, обладающих вторым гражданством Республики Молдова, обращаем ваше внимание на необходимость сохранить проверенные временем механизмы обеспечения электоральных прав граждан и открыть 41 участок для голосования указанной категории избирателей, как это было реализовано на парламентских выборах 11 июля 2021 года", - подчеркивается в заявлении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России
14 августа, 20:53
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
Вчера, 12:34
 
В миреМолдавияКишиневДнестрЕвгения ГуцулПриднестровская Молдавская Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала