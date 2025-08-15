https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035614154.html

В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах

В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах - РИА Новости, 15.08.2025

В ПМР призвали Молдавию обеспечить голосование жителей на выборах

Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T18:59:00+03:00

2025-08-15T18:59:00+03:00

2025-08-15T18:59:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

днестр

евгения гуцул

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Президиум Верховного совета (парламента) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призывает власти Молдавии обеспечить голосование жителей ПМР на парламентских выборах, которые пройдут 28 сентября, сообщает пресс-служба парламента республики. Традиционно для жителей Приднестровья властями Молдавии открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последних президентских выборах в Молдавии, которые прошли в ноябре прошлого года, для жителей ПМР было открыто 30 участков. "В адрес депутатов поступают многочисленные обращения от граждан и неправительственных организаций, обеспокоенных информацией о возможном сокращении числа избирательных участков для граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье. При этом в качестве аргумента приводится якобы низкая явка на прошлых выборах. Этот довод не соответствует действительности", - говорится в заявлении президиума парламента ПМР. Депутаты парламента ПМР напоминают, что на президентских выборах в Молдавии в 2024 году участие избирателей из Приднестровья было искусственно ограничено: блокировались дороги и мосты, закрывались участки по анонимным звонкам. Отмечается также, что публичных результатов расследований этих резонансных дел до настоящего времени нет. "Сокращение числа участков для избирателей с гражданством Республики Молдова, проживающих в Приднестровье, без веских объективных причин очевидно может рассматриваться как дискриминационная практика, способная нанести ущерб международной репутации Молдовы и вызвать критику со стороны правозащитных организаций и наблюдателей", - отмечено в заявлении. Депутаты парламента ПМР обращают внимание на то, что Молдавия, как член ООН, ОБСЕ и Совета Европы, взяла на себя обязательства обеспечивать равный и беспрепятственный доступ всех граждан к избирательным процедурам, независимо от места их проживания. "В связи с повышенным предвыборным интересом жителей Приднестровья, обладающих вторым гражданством Республики Молдова, обращаем ваше внимание на необходимость сохранить проверенные временем механизмы обеспечения электоральных прав граждан и открыть 41 участок для голосования указанной категории избирателей, как это было реализовано на парламентских выборах 11 июля 2021 года", - подчеркивается в заявлении. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250813/moldavija-2035126880.html

https://ria.ru/20250814/moldavija-2035394903.html

https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035490666.html

молдавия

кишинев

днестр

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, днестр, евгения гуцул, приднестровская молдавская республика