ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
2025-08-15T12:34:00+03:00
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники ЕС в начале сентября могут значительно продвинуться в вопросе рассмотрения кандидатуры Молдавии на вступление в блок, предоставив ей переговорный кластер по этому вопросу, что может разозлить Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники. "Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны в начале следующего месяца после встречи министров ЕС проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии, ключевого юридического шага на пути к членству в блоке", - пишет издание. Politico отмечает, что предоставление такой возможности только Молдавии чревато риском разозлить Украину, чья заявка на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдавией с тех пор, как обе страны получили первоначальный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
