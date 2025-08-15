Рейтинг@Mail.ru
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 15.08.2025 (обновлено: 12:37 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/moldaviya-2035490666.html
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ - РИА Новости, 15.08.2025
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ
Чиновники ЕС в начале сентября могут значительно продвинуться в вопросе рассмотрения кандидатуры Молдавии на вступление в блок, предоставив ей переговорный... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:34:00+03:00
2025-08-15T12:37:00+03:00
в мире
молдавия
украина
россия
мария захарова
евросоюз
politico
европейский совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники ЕС в начале сентября могут значительно продвинуться в вопросе рассмотрения кандидатуры Молдавии на вступление в блок, предоставив ей переговорный кластер по этому вопросу, что может разозлить Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники. "Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны в начале следующего месяца после встречи министров ЕС проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии, ключевого юридического шага на пути к членству в блоке", - пишет издание. Politico отмечает, что предоставление такой возможности только Молдавии чревато риском разозлить Украину, чья заявка на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдавией с тех пор, как обе страны получили первоначальный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
https://ria.ru/20250730/zaharova-2032479263.html
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031277496.html
молдавия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b52b4d3674c9274cf1d044a0cae97401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, украина, россия, мария захарова, евросоюз, politico, европейский совет
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Мария Захарова, Евросоюз, Politico, Европейский совет
ЕС может открыть переговорный кластер по членству Молдавии, пишут СМИ

Politico: ЕС в сентябре может открыть переговорный кластер по членству Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Чиновники ЕС в начале сентября могут значительно продвинуться в вопросе рассмотрения кандидатуры Молдавии на вступление в блок, предоставив ей переговорный кластер по этому вопросу, что может разозлить Украину, сообщает издание Politico со ссылкой на европейские дипломатические источники.
"Согласно сценарию, который изучают чиновники ЕС, европейские страны в начале следующего месяца после встречи министров ЕС проголосуют за открытие первого "переговорного кластера" для Молдавии, ключевого юридического шага на пути к членству в блоке", - пишет издание.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
МИД прокомментировал заявление ЦИК Молдавии о праве ЕС вмешиваться в выборы
30 июля, 23:01
Politico отмечает, что предоставление такой возможности только Молдавии чревато риском разозлить Украину, чья заявка на членство в ЕС продвигалась параллельно с Молдавией с тех пор, как обе страны получили первоначальный зеленый свет от Европейского совета в 2023 году.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
СМИ: поведение Санду делает присоединение Молдавии к ЕС невозможным
24 июля, 23:08
 
В миреМолдавияУкраинаРоссияМария ЗахароваЕвросоюзPoliticoЕвропейский совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала