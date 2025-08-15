https://ria.ru/20250815/moldavija-2035485599.html

В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей

В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей - РИА Новости, 15.08.2025

В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей

Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T12:07:00+03:00

2025-08-15T12:07:00+03:00

2025-08-15T12:07:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

майя санду

приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. Сторонники блока собрались на очередной протест у СИЗО, однако полиция не подпустила их близко. "Мы сегодня снова здесь – у СИЗО №13. Но глядя на тот пятачок земли, куда нас загнали, куда загнали народ Молдавии, у меня создается впечатление, что мы в резервации. Полное ощущение, что народ Молдовы загнан в резервацию. Людей запугивают, не разрешают говорить то, что они хотят", - заявил Фотеску журналистам, По его словам, депутаты намерен отстаивать свои права. Они надеются, что через 2 дня Минюст ответит на претензии со стороны оппозиции и все же позволит депутатам посетить СИЗО. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html

https://ria.ru/20250806/gutsul-2033672145.html

https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии