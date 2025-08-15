Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/moldavija-2035485599.html
В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей
В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей - РИА Новости, 15.08.2025
В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей
Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T12:07:00+03:00
2025-08-15T12:07:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. Сторонники блока собрались на очередной протест у СИЗО, однако полиция не подпустила их близко. "Мы сегодня снова здесь – у СИЗО №13. Но глядя на тот пятачок земли, куда нас загнали, куда загнали народ Молдавии, у меня создается впечатление, что мы в резервации. Полное ощущение, что народ Молдовы загнан в резервацию. Людей запугивают, не разрешают говорить то, что они хотят", - заявил Фотеску журналистам, По его словам, депутаты намерен отстаивать свои права. Они надеются, что через 2 дня Минюст ответит на претензии со стороны оппозиции и все же позволит депутатам посетить СИЗО. Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250807/moldaviya-2033742402.html
https://ria.ru/20250806/gutsul-2033672145.html
https://ria.ru/20250807/zachistka-2033847046.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, приговор главе гагаузии евгении гуцул в молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
В парламенте Молдавии обвинили власти в запугивании жителей

Депутат Фотеску: власти загоняют жителей Молдавии в резервацию и запугивают

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 15 авг - РИА Новости. Власти Молдавии запугивают граждан, не позволяя им высказываться, из-за чего создается впечатление, что народ загнан в резервацию, заявил депутат парламента от блока "Победа" Вадим Фотеску.
Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока "Победа" Светлана Попан была осуждена по этому же делу на 6 лет. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. Депутаты блока "Победа" направили запрос в минюст с требованием разрешить им проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. Сторонники блока собрались на очередной протест у СИЗО, однако полиция не подпустила их близко.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Могло быть хуже". Слабейшая страна Европы оскорбила Россию
7 августа, 08:00
"Мы сегодня снова здесь – у СИЗО №13. Но глядя на тот пятачок земли, куда нас загнали, куда загнали народ Молдавии, у меня создается впечатление, что мы в резервации. Полное ощущение, что народ Молдовы загнан в резервацию. Людей запугивают, не разрешают говорить то, что они хотят", - заявил Фотеску журналистам,
По его словам, депутаты намерен отстаивать свои права. Они надеются, что через 2 дня Минюст ответит на претензии со стороны оппозиции и все же позволит депутатам посетить СИЗО.
Оппозиция обвиняет правящую партию "Действие и солидарность" (ПДС) в политических преследованиях в преддверии парламентских выборов. Народное собрание Гагаузии не признало приговор Гуцул и выступило с резолюцией в ее защиту.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Глава парламента Гагаузии назвал приговор Гуцул способом запугать народ
6 августа, 12:12
Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар
7 августа, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуПриговор главе Гагаузии Евгении Гуцул в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала