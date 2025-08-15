https://ria.ru/20250815/mishustin-2035452528.html
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот - РИА Новости, 15.08.2025
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот
ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T09:53:00+03:00
2025-08-15T09:53:00+03:00
2025-08-15T10:54:00+03:00
экономика
россия
киргизия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035457798_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_8c07e32e33529021c4956a44a65c214d.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Для повышения качества логистических услуг – нужно активнее использовать электронный документооборот. Продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок – как внутри Союза, так и во взаимодействии с нашими партнерами из дружественных государств", - сказал Мишустин, выступая на заседании.
https://ria.ru/20250815/lekarstva-2035450786.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035457798_257:0:1948:1268_1920x0_80_0_0_62d38440a760c245b28b1fa185fbdfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, киргизия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот
Мишустин призвал ЕАЭС активнее использовать электронный документооборот