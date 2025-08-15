https://ria.ru/20250815/mishustin-2035452528.html

Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот

Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот - РИА Новости, 15.08.2025

Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот

ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:53:00+03:00

2025-08-15T09:53:00+03:00

2025-08-15T10:54:00+03:00

экономика

россия

киргизия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035457798_0:0:2255:1268_1920x0_80_0_0_8c07e32e33529021c4956a44a65c214d.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Для повышения качества логистических услуг – нужно активнее использовать электронный документооборот. Продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок – как внутри Союза, так и во взаимодействии с нашими партнерами из дружественных государств", - сказал Мишустин, выступая на заседании.

https://ria.ru/20250815/lekarstva-2035450786.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, киргизия, михаил мишустин, евразийский экономический союз