09:53 15.08.2025
Мишустин призвал ЕАЭС развивать электронный документооборот
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Для повышения качества логистических услуг – нужно активнее использовать электронный документооборот. Продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок – как внутри Союза, так и во взаимодействии с нашими партнерами из дружественных государств", - сказал Мишустин, выступая на заседании.
экономика, россия, киргизия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. ЕАЭС нужно активнее использовать электронный документооборот для повышения качества логистических услуг, а также продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику.
"Для повышения качества логистических услуг – нужно активнее использовать электронный документооборот. Продолжать цифровизацию грузовых железнодорожных перевозок – как внутри Союза, так и во взаимодействии с нашими партнерами из дружественных государств", - сказал Мишустин, выступая на заседании.
Мишустин призвал совершенствовать регистрацию лекарств в ЕАЭС
Вчера, 09:48
 
ЭкономикаРоссияКиргизияМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
