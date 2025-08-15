https://ria.ru/20250815/mishustin-2035448668.html

Все больше желающих хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, заявил Мишустин

Все больше желающих хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.08.2025

Все больше желающих хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, заявил Мишустин

Растет число стран, которые хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:38:00+03:00

2025-08-15T09:38:00+03:00

2025-08-15T10:08:00+03:00

в мире

россия

киргизия

иран

михаил мишустин

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035456207_0:315:3020:2013_1920x0_80_0_0_5af422fdbdb6b7bc6776d4300a9cc5f4.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Растет число стран, которые хотят расширять кооперацию с ЕАЭС, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате Киргизии. Премьер-министр России принимает в нем участие в рамках своего официального визита в республику. "Число стран, которые хотят расширять кооперацию с Союзом, – растет. В мае – вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. А "на полях" саммита в Минске – подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией", - сказал Мишустин на заседании. Он отметил, что вступление в силу этих договоренностей и их реализация поможет укрепить экономические связи между странами и способствовать увеличению товарооборота. "И, конечно, предприниматели – получат дополнительные возможности для экспорта своей продукции на растущие рынки Глобального Юга", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20250815/eaes-2035448163.html

россия

киргизия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киргизия, иран, михаил мишустин, евразийский экономический союз