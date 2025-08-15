Рейтинг@Mail.ru
Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира
Специальная военная операция на Украине
 
09:30 15.08.2025
Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. И Россия, и США и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя предстоящие переговоры лидеров РФ и США на Аляске. "И РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны", - сказал он. Степашин подчеркнул, что РФ не уйдет из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области прописаны в Конституции РФ. "И в отличие от Украины, мы провели там референдумы", - подчеркнул экс-премьер РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира

Степашин: Россия, США и украинский народ хотят мира, в отличие от Зеленского

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. И Россия, и США и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя предстоящие переговоры лидеров РФ и США на Аляске.
РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны", - сказал он.
Степашин подчеркнул, что РФ не уйдет из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области прописаны в Конституции РФ. "И в отличие от Украины, мы провели там референдумы", - подчеркнул экс-премьер РФ.
Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон.
В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.
