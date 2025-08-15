https://ria.ru/20250815/mir-2035447242.html

Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира

Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира - РИА Новости, 15.08.2025

Степашин заявил, что Россия, США и украинский народ хотят мира

И Россия, и США и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T09:30:00+03:00

2025-08-15T09:30:00+03:00

2025-08-15T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

аляска

владимир зеленский

сергей степашин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029181736_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_7951faec02a54e572e84615b4e9ba7c8.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. И Россия, и США и украинский народ хотят мира, в отличие от Владимира Зеленского, заявил РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, комментируя предстоящие переговоры лидеров РФ и США на Аляске. "И РФ, и США, и украинский народ, в отличие от Зеленского, конечно, хотят мира, но мира на тех условиях, которые есть у нашей страны", - сказал он. Степашин подчеркнул, что РФ не уйдет из четырех новых регионов. Он напомнил, что ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области прописаны в Конституции РФ. "И в отличие от Украины, мы провели там референдумы", - подчеркнул экс-премьер РФ. Кремль и Белый дом сообщили на прошлой неделе, что президент России Владимир Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что саммит пройдет в Анкоридже. CNN со ссылкой на неназванных чиновников Белого дома сообщил, что встреча пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон. В Белом доме сообщили, что саммит России и США на Аляске будет сосредоточен на украинском конфликте, но лидеры обсудят и двусторонние отношения.

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035344979.html

https://ria.ru/20250815/peregovory-2035397696.html

россия

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, аляска, владимир зеленский, сергей степашин, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске