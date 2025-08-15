Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало видео освобождения Александрограда в ДНР
15.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 15.08.2025
Минобороны показало видео освобождения Александрограда в ДНР
Минобороны России показало кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР и российских военнослужащих с флагами РФ в городе. РИА Новости, 15.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР и российских военнослужащих с флагами РФ в городе. На видео демонстрируются удары по различным объектам ВСУ, а также уничтожение бронетехники противника. В концовке показаны российские военнослужащие с государственным флагом, стоящие в освобождённом населённом пункте. Как отмечается, в описании к видео, Александроград был освобождён в результате активных и решительных действий военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток". Мотострелки при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и уничтожали огневые точки и опорные пункты. Особую роль во время штурма сыграли операторы беспилотников, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав ВСУ. Беспилотниками уничтожено 10 единиц боевой техники, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, подчеркнули в МО РФ.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боев за освобождение Александрограда в ДНР и российских военнослужащих с флагами РФ в городе.
На видео демонстрируются удары по различным объектам ВСУ, а также уничтожение бронетехники противника. В концовке показаны российские военнослужащие с государственным флагом, стоящие в освобождённом населённом пункте.
Как отмечается, в описании к видео, Александроград был освобождён в результате активных и решительных действий военнослужащих 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток".
Мотострелки при поддержке артиллерии прорвали оборону ВСУ и закрепились на окраине населенного пункта. Потом они продвигались мелкими группами и уничтожали огневые точки и опорные пункты. Особую роль во время штурма сыграли операторы беспилотников, которые вели разведку с воздуха, поражали технику и личный состав ВСУ.
Беспилотниками уничтожено 10 единиц боевой техники, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, подчеркнули в МО РФ.
Специальная военная операция на Украине
 
 
