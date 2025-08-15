https://ria.ru/20250815/minfin-2035498055.html

Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику

Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику - РИА Новости, 15.08.2025

Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику

Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T13:05:00+03:00

2025-08-15T13:05:00+03:00

2025-08-15T13:05:00+03:00

россия

уральский

челябинская область

алексей моисеев

югк

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении. "У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился. Он будет главным. Мы продадим остальной пакет. Мы хотим в этом году. Это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее. Рыночная стоимость пакета, который сейчас находится в государственной собственности, примерно 85 миллиардов рублей", - ответил Моисеев на вопрос о судьбе ЮГК и его возможной передаче новому собственнику. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России.

https://ria.ru/20250801/rossiya-2032892547.html

россия

уральский

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, уральский, челябинская область, алексей моисеев, югк, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)