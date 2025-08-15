Рейтинг@Mail.ru
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/minfin-2035498055.html
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику - РИА Новости, 15.08.2025
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику
Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T13:05:00+03:00
2025-08-15T13:05:00+03:00
россия
уральский
челябинская область
алексей моисеев
югк
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении. "У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился. Он будет главным. Мы продадим остальной пакет. Мы хотим в этом году. Это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее. Рыночная стоимость пакета, который сейчас находится в государственной собственности, примерно 85 миллиардов рублей", - ответил Моисеев на вопрос о судьбе ЮГК и его возможной передаче новому собственнику. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России.
https://ria.ru/20250801/rossiya-2032892547.html
россия
уральский
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1881a0a3ca45a894f7845a56a6047fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, уральский, челябинская область, алексей моисеев, югк, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Уральский, Челябинская область, Алексей Моисеев, ЮГК, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому собственнику

Минфин планирует продать основной пакет акций ЮГК новому владельцу в этом году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 15 авг - РИА Новости. Минфин РФ планирует продажу основного пакета акций ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) новому собственнику как можно скорее, возможно, в этом году, рассказал журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
"У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился. Он будет главным. Мы продадим остальной пакет. Мы хотим в этом году. Это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее. Рыночная стоимость пакета, который сейчас находится в государственной собственности, примерно 85 миллиардов рублей", - ответил Моисеев на вопрос о судьбе ЮГК и его возможной передаче новому собственнику.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии).
В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. Впоследствии изъятые судом активы начали переходить в собственность России.
Золотоперерабатывающее предприятие ЮГК - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Россия стала владельцем 67,25 процентов акций "Южуралзолота"
1 августа, 18:00
 
РоссияУральскийЧелябинская областьАлексей МоисеевЮГКФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала