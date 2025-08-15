https://ria.ru/20250815/messendzhery-2035514907.html
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров - РИА Новости, 15.08.2025
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
технологии
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ. "За 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", - говорится в релизе. В МВД напомнили, что мессенджеры статистически являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений. По данным ведомства, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. "Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений", - отметили в МВД.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Технологии, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
МВД: более 142 тыс преступлений совершили в РФ с помощью мессенджеров за полгода