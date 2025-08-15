Рейтинг@Mail.ru
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:13 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/messendzhery-2035514907.html
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров - РИА Новости, 15.08.2025
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров
Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:13:00+03:00
2025-08-15T14:13:00+03:00
технологии
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_0:150:2194:1384_1920x0_80_0_0_cd803a693d104b4f48677a0d1370def9.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ. "За 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", - говорится в релизе. В МВД напомнили, что мессенджеры статистически являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений. По данным ведомства, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. "Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений", - отметили в МВД.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925789754_221:0:2066:1384_1920x0_80_0_0_664a43816033d12e9db9df252ed6ebe1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники
Технологии, Россия, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники
МВД назвало число преступлений, совершенных с помощью мессенджеров

МВД: более 142 тыс преступлений совершили в РФ с помощью мессенджеров за полгода

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Более 142 тысяч преступлений совершено в России в первом полугодии с помощью мессенджеров, сообщается на сайте МВД РФ.
«
"За 6 месяцев 2025 года зарегистрировано 142 191 преступление, которое совершено с использованием (применением) средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров)", - говорится в релизе.
В МВД напомнили, что мессенджеры статистически являются наиболее распространенным инструментом для совершения преступлений, в том числе дистанционных хищений.
По данным ведомства, мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи.
"Украинские колл-центры предпочитают этот способ связи, так как в отличие от обычных телефонных звонков интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать. Кроме того, мессенджеры служат средством вербовки граждан нашей страны украинскими спецслужбами для совершения различных преступлений", - отметили в МВД.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:60195
11 февраля, 13:50
 
ТехнологииРоссияПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)мошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала