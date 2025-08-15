https://ria.ru/20250815/media-2035456483.html

Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа

Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа - РИА Новости, 15.08.2025

Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа, в котором отметил роль фестиваля в продвижении принципов корпоративной... РИА Новости, 15.08.2025

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа, в котором отметил роль фестиваля в продвижении принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, а также культуры честной и объективной журналистики. В пятницу в мастерской управления "Сенеж" стартовал второй Фестиваль новых медиа. Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия второго Фестиваля новых медиа. Отрадно, что ваш фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии, корреспондентов, редакторов, аналитиков, руководителей пресс-служб и информационных онлайн-ресурсов из нашей страны и зарубежных государств… конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики", - отметил Путин в приветствии. Президент выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиа сообщества.

