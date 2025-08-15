Рейтинг@Mail.ru
Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:07 15.08.2025
https://ria.ru/20250815/media-2035456483.html
Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа
Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа - РИА Новости, 15.08.2025
Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа, в котором отметил роль фестиваля в продвижении принципов корпоративной... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T10:07:00+03:00
2025-08-15T10:07:00+03:00
россия
владимир путин
сергей новиков
медиа
медиа - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа, в котором отметил роль фестиваля в продвижении принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, а также культуры честной и объективной журналистики. В пятницу в мастерской управления "Сенеж" стартовал второй Фестиваль новых медиа. Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. "Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия второго Фестиваля новых медиа. Отрадно, что ваш фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии, корреспондентов, редакторов, аналитиков, руководителей пресс-служб и информационных онлайн-ресурсов из нашей страны и зарубежных государств… конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики", - отметил Путин в приветствии. Президент выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиа сообщества.
https://ria.ru/20241212/putin-1988853563.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей новиков, медиа, медиа - общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Новиков, Медиа, Медиа - Общество
Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа

Путин отметил роль Фестиваля новых медиа в продвижении корпоративной этики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Фестиваля новых медиа, в котором отметил роль фестиваля в продвижении принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, а также культуры честной и объективной журналистики.
В пятницу в мастерской управления "Сенеж" стартовал второй Фестиваль новых медиа. Приветствие главы государства зачитал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Дорогие друзья, приветствую вас по случаю открытия второго Фестиваля новых медиа. Отрадно, что ваш фестиваль утвердился в качестве авторитетной площадки, создающей хорошие возможности для прямого содержательного общения представителей медиаиндустрии, корреспондентов, редакторов, аналитиков, руководителей пресс-служб и информационных онлайн-ресурсов из нашей страны и зарубежных государств… конечно, фестиваль играет огромную консолидирующую, объединительную роль, служит продвижению принципов корпоративной этики, ответственной гражданской позиции СМИ, культуры честной и объективной журналистики", - отметил Путин в приветствии.
Президент выразил уверенность, что форум пройдет в творческом и созидательном ключе, позволит выработать рекомендации, значимые для отечественного медиа сообщества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Путин поблагодарил представителей СМИ, работающих в зоне СВО
12 декабря 2024, 16:15
 
РоссияВладимир ПутинСергей НовиковМедиаМедиа - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала