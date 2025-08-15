https://ria.ru/20250815/mchs-2035637044.html
На месте ЧП в Рязанской области МЧС спасли из-под завалов двух человек
рязанская область
происшествия
россия
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек на месте происшествия в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС.Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибли пять человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)."На месте происшествия в Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций", - говорится в сообщении.
