https://ria.ru/20250815/mchs-2035637044.html

На месте ЧП в Рязанской области МЧС спасли из-под завалов двух человек

На месте ЧП в Рязанской области МЧС спасли из-под завалов двух человек - РИА Новости, 15.08.2025

На месте ЧП в Рязанской области МЧС спасли из-под завалов двух человек

Специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек на месте происшествия в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T21:42:00+03:00

2025-08-15T21:42:00+03:00

2025-08-15T21:44:00+03:00

рязанская область

происшествия

россия

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/02/1930651503_0:258:3025:1960_1920x0_80_0_0_9dcb65b6920764156a04433cc22be407.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек на месте происшествия в Рязанской области, сообщили в пресс-службе МЧС.Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. По предварительной информации, погибли пять человек, более 100 пострадали, в том числе из-за осколков стекла. СУСК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)."На месте происшествия в Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы будут проводиться в круглосуточном режиме. Для этого сотрудники ведомства устанавливают световые башни. На отдельных участках проводится проливка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250815/ryazan-2035617930.html

рязанская область

россия

шиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, происшествия, россия, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)