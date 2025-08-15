https://ria.ru/20250815/max-2035524565.html

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore в России, обратил внимание корреспондент РИА Новости.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>Так, национальный мессенджер лидирует в Google Play с оценкой 4,6, а в AppStore — с отметкой 4,4.Как отметил журналист, в топ бесплатных приложений в AppStore входят VPN-сервисы и Google Meet, используемый для видеосвязи и звонков. В Google Play среди лидеров — VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.В марте компания VK запустила бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна также в RuStore.Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени.

