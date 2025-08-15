Рейтинг@Mail.ru
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
14:40 15.08.2025 (обновлено: 19:50 15.08.2025)
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore - РИА Новости, 15.08.2025
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore в России, обратил внимание корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T14:40:00+03:00
2025-08-15T19:50:00+03:00
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore в России, обратил внимание корреспондент РИА Новости.Так, национальный мессенджер лидирует в Google Play с оценкой 4,6, а в AppStore — с отметкой 4,4.Как отметил журналист, в топ бесплатных приложений в AppStore входят VPN-сервисы и Google Meet, используемый для видеосвязи и звонков. В Google Play среди лидеров — VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.В марте компания VK запустила бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна также в RuStore.Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени.
MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore

Мессенджер MAX возглавил рейтинги Google Play и AppStore в РФ

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MАХ
Мессенджер MАХ - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. MAX возглавил топ бесплатных приложений в Google Play и AppStore в России, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Так, национальный мессенджер лидирует в Google Play с оценкой 4,6, а в AppStore — с отметкой 4,4.
Как отметил журналист, в топ бесплатных приложений в AppStore входят VPN-сервисы и Google Meet, используемый для видеосвязи и звонков. В Google Play среди лидеров — VPN-сервисы и приложение для видеозвонков Imo.
В марте компания VK запустила бета-версию MAX, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна также в RuStore.
Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени.
