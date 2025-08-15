https://ria.ru/20250815/max--2035438359.html

Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Max внедрил новые меры для защиты пользователей - РИА Новости, 15.08.2025

Max внедрил новые меры для защиты пользователей

Национальный мессенджер Max ввел новые меры для защиты пользователей, говорится в релизе сервиса. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T08:15:00+03:00

2025-08-15T08:15:00+03:00

2025-08-15T11:50:00+03:00

технологии

мессенджер max

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036738_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0b3eb6a91aeb036e66acaf27312987.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Max ввел новые меры для защиты пользователей, говорится в релизе сервиса.Подпишитесь на канал РИА Новости>>>"Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка "пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. <…> Безопасный режим — специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными", — указано в публикации. Чтобы передать жалобу, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться", указать причину жалобы и нажать кнопку "отправить". Это касается не только спама, но и оскорблений, фишинга и попыток социальной инженерии. Специалисты и модераторы мессенджера оперативно рассматривают обращения. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты. "Настройка безопасного режима защищена отдельным пин-кодом", — уточнили в релизе.В сочетании с нейросетевыми фильтрами и круглосуточным мониторингом модераторов, это делает систему безопасной и эффективной, добавили в сервисе.В марте VK запустил бета-версию Max через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени. Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.​

https://ria.ru/20250814/max-2035208765.html

https://ria.ru/20250717/rossijskij-messendzher-max-2029802714.html

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, мессенджер max, россия