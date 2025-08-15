https://ria.ru/20250815/max--2035438359.html
Max внедрил новые меры для защиты пользователей
2025-08-15T08:15:00+03:00
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Национальный мессенджер Max ввел новые меры для защиты пользователей, говорится в релизе сервиса."Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка "пожаловаться" позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. <…> Безопасный режим — специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными", — указано в публикации. Чтобы передать жалобу, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться", указать причину жалобы и нажать кнопку "отправить". Это касается не только спама, но и оскорблений, фишинга и попыток социальной инженерии. Специалисты и модераторы мессенджера оперативно рассматривают обращения. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты. "Настройка безопасного режима защищена отдельным пин-кодом", — уточнили в релизе.В сочетании с нейросетевыми фильтрами и круглосуточным мониторингом модераторов, это делает систему безопасной и эффективной, добавили в сервисе.В марте VK запустил бета-версию Max через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Цифровая платформа доступна в App Store, RuStore и Google Play.Официальный запуск мессенджера запланирован на начало осени. Пользователи уже могут:В ближайшее время в мессенджере появится возможность подключаться к порталу "Госуслуги". Его оснастят системой цифрового идентификатора, который позволит подтверждать личность без использования бумажных документов. Также планируется внедрить функцию электронной подписи и образовательные сервисы.
