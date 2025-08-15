Рейтинг@Mail.ru
"Жутко видеть это". Житель Тамбова решает на фронте неочевидную проблему
Надежные люди
 
08:00 15.08.2025 (обновлено: 11:41 15.08.2025)
"Жутко видеть это". Житель Тамбова решает на фронте неочевидную проблему
"Жутко видеть это". Житель Тамбова решает на фронте неочевидную проблему - РИА Новости, 15.08.2025
"Жутко видеть это". Житель Тамбова решает на фронте неочевидную проблему
Массажист из Тамбова Александр Ширшов добровольно приезжает на фронт, чтобы поправить здоровье бойцам. Там у каждого своя проблема: защемление нерва,... РИА Новости, 15.08.2025
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Массажист из Тамбова Александр Ширшов добровольно приезжает на фронт, чтобы поправить здоровье бойцам. Там у каждого своя проблема: защемление нерва, остеохондроз, сколиоз. И лечебный массаж — то, о чем, казалось бы, солдаты могут только мечтать в перерывах между боевыми выходами. Александр же работает прямо на позициях. О том, почему он это делает, — в материале РИА Новости."Гуманитарная миссия"В профессии почти 20 лет. За событиями, развернувшимися в 2014-м, пристально следил с первых дней, сопереживал Донбассу. С началом СВО твердо решил посетить Донецк с гуманитарной миссией."Своим ходом на тот момент я не мог: посторонних не пускали. Единственный шанс — с гумконвоем. Объединился с другом, который вместе с супругой в рамках фонда отправлял гумпомощь. Я тоже закупился — и в путь. Прибыли в одно из подразделений тогда еще первого армейского корпуса ДНР. Там я сразу сказал, что могу помочь парням в том числе своими навыками. Но меня всерьез не восприняли", — вспоминает Ширшов.Через некоторое время — поездка в Запорожскую область. В составе гумконвоя перевозил "Ниву" бойцам. Там и пригодилась профессия массажиста. "Смотрю, парень ходит весь скрюченный, зажатый. Шею заклинило. Объяснил ему, кто я, и взялся за дело. Снял спазм. А потом сработало сарафанное радио. Слово за слово — и вот бойцы сами на меня выходят с просьбой прибыть к ним в расположение".Александр стал регулярно наведываться в Донбасс — через Донецк. Не скрывает: в 2022-м, когда город каждый день обстреливали, было "жутко страшно".&quot;Однажды все же удалось перебороть страх. Очередной артналет, надо спуститься в подвал. В укрытие меня вел парень моложе лет на десять, он и бровью не повел. В подразделении служили и девчонки — тоже держались стойко. Ну и я взял себя в руки в конце концов, — рассказывает массажист. — Страх есть по-прежнему, но уже не такой. Притупился&quot;.За годы сдружился с двумя подразделениями — танкистов и штурмовиков. Объясняет: попасть к каждому, кто обращается, не получится — "на всех не разорвешься"."Командировки" — за свой счет, в выходные. "Бывает, звоню домой, спрашиваю, могу ли чуть задержаться. Мои всегда с пониманием: "Оставайся, мы здесь справимся". Выбираюсь на несколько дней, не больше. Как подзаработаю у себя — обратно".Работа на "второй линии"В расположениях все готово: есть рабочий угол с массажным столом. Подопечных Александр знает поименно. Заранее подает список с позывными, кого планирует осмотреть в первую очередь. По возможности их отпускают с передовой, но обстановка не всегда позволяет.Бывало, бойцы подолгу находились на позициях, но в помощи нуждались. И Ширшов стал ездить к ним на вторую линию, куда солдаты выходят на передышку. На первых порах бойцы удивлялись, спрашивали, зачем ему это нужно. Однако, ощутив облегчение в состоянии здоровья после курса массажа между тяжелыми боевыми выходами, искренне благодарили за помощь.&quot;Как выяснилось, специалисты моего профиля тут очень востребованы. На позициях, правда, не до массажного стола, но это не проблема. Добираемся до точки, скидывают с себя броню, верхнюю одежду. У танкистов брался за дело рядом с техникой, поскольку у них порой совсем времени на отдых нет, — объясняет массажист. — А жалобы у всех примерно одни и те же. Ишиас (защемление седалищного нерва), остеохондроз. Пользуется спросом и массаж живота — поскольку парни в основном питаются консервами. Также, надавливая, понимаешь, у кого развился панкреатит, у кого проблемы с желчным пузырем&quot;."Работаем в паре"Если возникают подозрения в серьезном диагнозе, Александр тут же сообщает командованию, бойца отпускают на лечение. Однажды даже приехал вместе с товарищем — врачом-хирургом, урологом-онкологом, — чтобы тот осмотрел парня, у которого массажист нащупал неладное.&quot;Доктор его прооперировал, боец вернулся в строй, его здоровью ничто не угрожает. Случай не единичный — по возможности в &quot;командировки&quot; выбираемся с хирургом вместе. Скоро, к слову, выезжаем: планируем побывать в ДНР и Запорожской области, — уточняет Александр. — Еще большим спросом пользуются стоматологи — они были бы нарасхват, но пока, к сожалению, желающих немного&quot;.Поездок у массажиста уже десятки, он их не считает. Помогает и мирным. "Как-то слово за слово — и мужчина рассказал о своей проблеме. Причем не знал, что я именно тот, кто ему нужен. Денег, говорит, на лечебный массаж нет, а "доктор прописал". Посмотрел выписку, помог. Тот очень удивился, что я не взял с него ни копейки. Зарабатываю я дома, в Донбасс приезжаю ради другого".Признается: Донецк и его жители для него уже второй дом. Несмотря на риски, он продолжит посещать фронт — поправлять военнослужащим здоровье и с гуманитаркой. Да и психологическая поддержка бойцам, которые стали ему близкими друзьями, не менее важна.
"Жутко видеть это". Житель Тамбова решает на фронте неочевидную проблему

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Мария Марикян. Массажист из Тамбова Александр Ширшов добровольно приезжает на фронт, чтобы поправить здоровье бойцам. Там у каждого своя проблема: защемление нерва, остеохондроз, сколиоз. И лечебный массаж — то, о чем, казалось бы, солдаты могут только мечтать в перерывах между боевыми выходами. Александр же работает прямо на позициях. О том, почему он это делает, — в материале РИА Новости.

"Гуманитарная миссия"

В профессии почти 20 лет. За событиями, развернувшимися в 2014-м, пристально следил с первых дней, сопереживал Донбассу. С началом СВО твердо решил посетить Донецк с гуманитарной миссией.
"Своим ходом на тот момент я не мог: посторонних не пускали. Единственный шанс — с гумконвоем. Объединился с другом, который вместе с супругой в рамках фонда отправлял гумпомощь. Я тоже закупился — и в путь. Прибыли в одно из подразделений тогда еще первого армейского корпуса ДНР. Там я сразу сказал, что могу помочь парням в том числе своими навыками. Но меня всерьез не восприняли", — вспоминает Ширшов.
Через некоторое время — поездка в Запорожскую область. В составе гумконвоя перевозил "Ниву" бойцам. Там и пригодилась профессия массажиста. "Смотрю, парень ходит весь скрюченный, зажатый. Шею заклинило. Объяснил ему, кто я, и взялся за дело. Снял спазм. А потом сработало сарафанное радио. Слово за слово — и вот бойцы сами на меня выходят с просьбой прибыть к ним в расположение".
Александр стал регулярно наведываться в Донбасс — через Донецк. Не скрывает: в 2022-м, когда город каждый день обстреливали, было "жутко страшно".
"Однажды все же удалось перебороть страх. Очередной артналет, надо спуститься в подвал. В укрытие меня вел парень моложе лет на десять, он и бровью не повел. В подразделении служили и девчонки — тоже держались стойко. Ну и я взял себя в руки в конце концов, — рассказывает массажист. — Страх есть по-прежнему, но уже не такой. Притупился".

За годы сдружился с двумя подразделениями — танкистов и штурмовиков. Объясняет: попасть к каждому, кто обращается, не получится — "на всех не разорвешься".
"Командировки" — за свой счет, в выходные. "Бывает, звоню домой, спрашиваю, могу ли чуть задержаться. Мои всегда с пониманием: "Оставайся, мы здесь справимся". Выбираюсь на несколько дней, не больше. Как подзаработаю у себя — обратно".
Работа на "второй линии"

В расположениях все готово: есть рабочий угол с массажным столом. Подопечных Александр знает поименно. Заранее подает список с позывными, кого планирует осмотреть в первую очередь. По возможности их отпускают с передовой, но обстановка не всегда позволяет.
Бывало, бойцы подолгу находились на позициях, но в помощи нуждались. И Ширшов стал ездить к ним на вторую линию, куда солдаты выходят на передышку.
На первых порах бойцы удивлялись, спрашивали, зачем ему это нужно. Однако, ощутив облегчение в состоянии здоровья после курса массажа между тяжелыми боевыми выходами, искренне благодарили за помощь.
"Как выяснилось, специалисты моего профиля тут очень востребованы. На позициях, правда, не до массажного стола, но это не проблема. Добираемся до точки, скидывают с себя броню, верхнюю одежду. У танкистов брался за дело рядом с техникой, поскольку у них порой совсем времени на отдых нет, — объясняет массажист. — А жалобы у всех примерно одни и те же. Ишиас (защемление седалищного нерва), остеохондроз. Пользуется спросом и массаж живота — поскольку парни в основном питаются консервами. Также, надавливая, понимаешь, у кого развился панкреатит, у кого проблемы с желчным пузырем".

"Работаем в паре"

Если возникают подозрения в серьезном диагнозе, Александр тут же сообщает командованию, бойца отпускают на лечение. Однажды даже приехал вместе с товарищем — врачом-хирургом, урологом-онкологом, — чтобы тот осмотрел парня, у которого массажист нащупал неладное.
"Доктор его прооперировал, боец вернулся в строй, его здоровью ничто не угрожает. Случай не единичный — по возможности в "командировки" выбираемся с хирургом вместе. Скоро, к слову, выезжаем: планируем побывать в ДНР и Запорожской области, — уточняет Александр. — Еще большим спросом пользуются стоматологи — они были бы нарасхват, но пока, к сожалению, желающих немного".

Поездок у массажиста уже десятки, он их не считает. Помогает и мирным. "Как-то слово за слово — и мужчина рассказал о своей проблеме. Причем не знал, что я именно тот, кто ему нужен. Денег, говорит, на лечебный массаж нет, а "доктор прописал". Посмотрел выписку, помог. Тот очень удивился, что я не взял с него ни копейки. Зарабатываю я дома, в Донбасс приезжаю ради другого".
Признается: Донецк и его жители для него уже второй дом. Несмотря на риски, он продолжит посещать фронт — поправлять военнослужащим здоровье и с гуманитаркой. Да и психологическая поддержка бойцам, которые стали ему близкими друзьями, не менее важна.
