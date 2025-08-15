В Ярославской области нашли маму с детьми, которые потерялись в лесу

Рейтинг@Mail.ru
13:55 15.08.2025
происшествия
ярославская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, ярославская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Потерявшихся сутки назад в лесу в Ярославской области маму и пятерых детей нашли, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"Нашли", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что пока не владеют информацией о состоянии мамы и детей.
Ранее в пятницу глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов сообщил, что в деревне Высоково в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Развернуты масштабные поиски. В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.
Собака - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Новгородской области собака спасла потерявшуюся в лесу пенсионерку
12 марта, 19:10
 
ПроисшествияЯрославская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
