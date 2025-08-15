В Ярославской области нашли маму с детьми, которые потерялись в лесу

https://ria.ru/20250815/mama-2035509431.html

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Потерявшихся сутки назад в лесу в Ярославской области маму и пятерых детей нашли, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. "Нашли", - сказали в ведомстве. Там отметили, что пока не владеют информацией о состоянии мамы и детей. Ранее в пятницу глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов сообщил, что в деревне Высоково в лесу заблудилась семья: женщина и пятеро несовершеннолетних детей. Развернуты масштабные поиски. В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили РИА Новости, что семья ушла в лес днём, а сообщение об их пропаже поступило ночью.

