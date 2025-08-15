https://ria.ru/20250815/makeevka-2035538719.html

В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа

В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа

В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа

Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.08.2025

ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения фасада и остекления МБОУ "Школа №2 городского округа Макеевка" по улице Крылова, а также участка теплотрассы на территории образовательного учреждения", - говорится в Telegram-канале управления. По его данным, удар беспилотником-камикадзе ВСУ был нанесен в 8.12 мск. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

