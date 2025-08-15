Рейтинг@Mail.ru
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 15.08.2025
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения фасада и остекления МБОУ "Школа №2 городского округа Макеевка" по улице Крылова, а также участка теплотрассы на территории образовательного учреждения", - говорится в Telegram-канале управления. По его данным, удар беспилотником-камикадзе ВСУ был нанесен в 8.12 мск. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения фасада и остекления МБОУ "Школа №2 городского округа Макеевка" по улице Крылова, а также участка теплотрассы на территории образовательного учреждения", - говорится в Telegram-канале управления.
По его данным, удар беспилотником-камикадзе ВСУ был нанесен в 8.12 мск.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2025
14 августа, 17:04
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
