https://ria.ru/20250815/makeevka-2035538719.html
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа - РИА Новости, 15.08.2025
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа
Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении... РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T15:20:00+03:00
2025-08-15T15:20:00+03:00
2025-08-15T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
ДОНЕЦК, 15 авг – РИА Новости. Общеобразовательная школа повреждена в Макеевке в результате атаки украинского беспилотника самолетного типа в пятницу, пострадавших нет, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки ударного БПЛА самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения фасада и остекления МБОУ "Школа №2 городского округа Макеевка" по улице Крылова, а также участка теплотрассы на территории образовательного учреждения", - говорится в Telegram-канале управления. По его данным, удар беспилотником-камикадзе ВСУ был нанесен в 8.12 мск. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20250814/spetsoperatsiya-2035298876.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Макеевке при атаке дрона ВСУ повреждена школа
В Макеевке в результате атаки украинского БПЛА повреждена школа