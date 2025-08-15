Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, как изменился Магадан - РИА Новости, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 15.08.2025 (обновлено: 17:44 15.08.2025)
https://ria.ru/20250815/magadan-2035567895.html
Путин рассказал, как изменился Магадан
Путин рассказал, как изменился Магадан - РИА Новости, 15.08.2025
Путин рассказал, как изменился Магадан
Магадан меняется, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.08.2025
2025-08-15T16:33:00+03:00
2025-08-15T17:44:00+03:00
магадан
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6eea37b321004d0c7812425bc6da2f0.jpg
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Магадан меняется, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин."Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана
Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-15T16:33
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570654_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d1787bd1522540dce320d56e09777ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, общество, владимир путин
Магадан, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал, как изменился Магадан

Путин: Магадан меняется и становится более современным и удобным

Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Магадан меняется, становится более современным и удобным, заявил президент России Владимир Путин.
"Город меняется, становится более современным, привлекательным, удобным, модернизируется. Во многом это результат реализации мастер-плана развития города", - сказал Путин на совещании о ходе реализации мастер-плана Магадана в режиме видеоконференции.
Города России по численности населения - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Крупнейшие города России-2025: численность населения, места в рейтингах
26 февраля, 20:49
 
МагаданОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала