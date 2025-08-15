https://ria.ru/20250815/magadan-2035563305.html
Путин проводит совещание по развитию Магадана
Путин проводит совещание по развитию Магадана - РИА Новости, 15.08.2025
Путин проводит совещание по развитию Магадана
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города.
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Президент РФ в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Оно проходит в режиме видеоконференцсвязи. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки.
Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана
Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки.
