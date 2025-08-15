https://ria.ru/20250815/magadan-2035563305.html

Путин проводит совещание по развитию Магадана

Путин проводит совещание по развитию Магадана - РИА Новости, 15.08.2025

Путин проводит совещание по развитию Магадана

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T16:20:00+03:00

2025-08-15T16:20:00+03:00

2025-08-15T17:45:00+03:00

магадан

россия

аляска

владимир путин

дональд трамп

встреча путина и трампа на аляске

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035570654_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6eea37b321004d0c7812425bc6da2f0.jpg

МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Президент РФ в пятницу по пути на Аляску, где пройдет его встреча с лидером США Дональдом Трампом, прилетел в Магаданскую область с рабочей поездкой. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Оно проходит в режиме видеоконференцсвязи. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки.

https://ria.ru/20250815/putin-2035561018.html

магадан

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на совещании, посвященном вопросам развития Магадана Путин в рамках рабочей поездки в Магадан собрал совещание, посвященное вопросам развития города. Одним из пунктов программы главы государства стало совещание о ходе реализации мастер-плана Магадана. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-планы дальневосточных городов подготовлены по поручению президента. Мастер-план Магадана предполагает строительство жилья, школ, детских садов, объектов спорта и культуры. В основе этого плана несколько ключевых направлений, первое из них связано с развитием Магадана как сервисного центра для горной отрасли. Второе направление нацелено на развитие транспорта и логистики, а третье предполагает увеличение производства глубокой рыбопереработки. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-15T16:20 true PT1M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магадан, россия, аляска, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске, общество