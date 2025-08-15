Под Магаданом микроавтобус попал в ДТП, погибла женщина

Рейтинг@Mail.ru
12:14 15.08.2025 (обновлено: 12:37 15.08.2025)
происшествия
магадан
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса на трассе "Колыма" под Магаданом, в которой погибла женщина, а еще четверо пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Integra выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Nissan Serena. В результате дорожной аварии в "Ниссане" погибла женщина. Водитель и ещё двое пассажиров, в том числе ребёнок, получили травмы. В автомобиле "Хонда" пострадали водитель и его пассажирка", - говорится в сообщении.
2025
происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
© Фото : Госавтоинспекция Магаданской области/TelegramДТП возле Уптара в Магадане
© Фото : Госавтоинспекция Магаданской области/Telegram
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса на трассе "Колыма" под Магаданом, в которой погибла женщина, а еще четверо пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона.
"Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Integra выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Nissan Serena. В результате дорожной аварии в "Ниссане" погибла женщина. Водитель и ещё двое пассажиров, в том числе ребёнок, получили травмы. В автомобиле "Хонда" пострадали водитель и его пассажирка", - говорится в сообщении.
На месте происшествия, где микроавтобус с пассажирами скатился в Байкал на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
На острове Ольхон микроавтобус скатился в Байкал, есть пострадавшие
8 августа, 11:24
 
