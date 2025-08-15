https://ria.ru/20250815/magadan-2035486766.html
Под Магаданом микроавтобус попал в ДТП, погибла женщина
2025-08-15T12:14:00+03:00
происшествия
магадан
МАГАДАН, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники ДПС устанавливают обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса на трассе "Колыма" под Магаданом, в которой погибла женщина, а еще четверо пассажиров, в том числе ребенок, госпитализированы, сообщает Госавтоинспекция региона. "Сотрудниками ДПС предварительно установлено, что водитель автомобиля Honda Integra выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Nissan Serena. В результате дорожной аварии в "Ниссане" погибла женщина. Водитель и ещё двое пассажиров, в том числе ребёнок, получили травмы. В автомобиле "Хонда" пострадали водитель и его пассажирка", - говорится в сообщении.
