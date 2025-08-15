https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035649240.html

Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США

Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США - РИА Новости, 15.08.2025

Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и... РИА Новости, 15.08.2025

2025-08-15T22:43:00+03:00

2025-08-15T22:43:00+03:00

2025-08-15T22:43:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

украина

дональд трамп

александр лукашенко

валентин рыбаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg

МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и возможные встречные шаги, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". По его сообщению, Коул позвонил по поручению президента США Дональда Трампа после разговора президентов Белоруссии и США. "В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом - ред.) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине. Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги", - сообщил канал. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, который был переводчиков во время разговора Лукашенко и Трампа, сообщил, что президента говорили об освобождении заключенных. По словам Рыбакова, это вопрос двустороннего движения, и должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить.

https://ria.ru/20250815/tramp-2035616874.html

белоруссия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сша, украина, дональд трамп, александр лукашенко, валентин рыбаков