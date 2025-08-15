https://ria.ru/20250815/lukashenko-2035649240.html
Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США
Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и... РИА Новости, 15.08.2025
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и возможные встречные шаги, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". По его сообщению, Коул позвонил по поручению президента США Дональда Трампа после разговора президентов Белоруссии и США. "В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом - ред.) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине. Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги", - сообщил канал. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, который был переводчиков во время разговора Лукашенко и Трампа, сообщил, что президента говорили об освобождении заключенных. По словам Рыбакова, это вопрос двустороннего движения, и должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить.
Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США
