Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США
22:43 15.08.2025
Лукашенко и Коул обсудили взаимодействие Белоруссии и США
в мире
белоруссия
сша
украина
дональд трамп
александр лукашенко
валентин рыбаков
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и возможные встречные шаги, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". По его сообщению, Коул позвонил по поручению президента США Дональда Трампа после разговора президентов Белоруссии и США. "В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом - ред.) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине. Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги", - сообщил канал. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, который был переводчиков во время разговора Лукашенко и Трампа, сообщил, что президента говорили об освобождении заключенных. По словам Рыбакова, это вопрос двустороннего движения, и должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить.
белоруссия
сша
украина
в мире, белоруссия, сша, украина, дональд трамп, александр лукашенко, валентин рыбаков
В мире, Белоруссия, США, Украина, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Валентин Рыбаков
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьАлександр Лукашенко
МИНСК, 15 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель спецпосланника США по Украине Джон Коул обсудили двустороннее белорусско-американского взаимодействие и возможные встречные шаги, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
По его сообщению, Коул позвонил по поручению президента США Дональда Трампа после разговора президентов Белоруссии и США.
"В разговоре собеседники обменялись мнениями по повестке предстоящих переговоров на Аляске. Президент Беларуси еще раз (после разговора с Дональдом Трампом - ред.) изложил свою точку зрения по поводу ситуации на Украине. Также по инициативе американской стороны в разговоре обсуждалась тема двустороннего белорусско-американского взаимодействия и возможные встречные шаги", - сообщил канал.
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, который был переводчиков во время разговора Лукашенко и Трампа, сообщил, что президента говорили об освобождении заключенных. По словам Рыбакова, это вопрос двустороннего движения, и должны быть приняты определенные решения каждой из двух сторон для того, чтобы эти вопросы благополучно разрешить.
